Некоторые мосты, что были возведены сотни лет назад и до сих пор стабильно выполняют свою главную функцию. Одним из ярких примеров является Карлов мост в Праге, соединяющий оба берега Влтавы вот уже более 600 лет. Как строили Карлов мост и в чем его секрет долговечности – читайте в материале.

Сегодня в свободном доступе есть познавательная 3D-анимация, которая раскрывает процесс строительства Карлова моста, пишет Novate.

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По словам создателей видео, такая визуализация является своеобразной данью памяти зодчим и инженерам, которые без мощной техники и современных возможностей смогли построить переправу, что стала визитной карточкой целой страны в течение стольких лет.



Карлов мост – самое узнаваемое сооружение Праги / Фото Unsplash

На строительство каменного моста на 16 секций ушло 45 лет – с 1357 до 1402.

Эта средневековая достопримечательность столицы Чехии до середины XIX века была единственным связующим звеном между двумя берегами Влтавы. Длина моста достигает 520 метров, а ширина 9,5 метров.



Вид на центральную часть Праги / Фото Unsplash

Мост стал свидетелем технологического прогресса, ведь по нему раньше ездили кареты, а в 60-х годах прошлого века автомобили, трамваи и автобусы. Сегодня это популярная пешеходная переправа в центре города.



Карлов мост в 1900 году / Фото Rovdyrdreams.com.

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Создатели визуализации уверяют, что видео не является плодом фантазии, а воспроизводит настоящий процесс строительства, который смогли проследить по найденным летописями и некоторым чертежам. На видео не показано процесса отделки моста, ведь она происходила уже гораздо позже.

Смотрите видео строительства Карлова моста (визуализация):