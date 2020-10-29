Деякі мости, які були зведені сотні років тому і досі стабільно виконують свою головну функцію. Одним з яскравих прикладів є Карлів міст у Празі, що сполучає обидва береги Влтави ось вже понад 600 років. Як будували Карлів міст та в чому його секрет довговічності – читайте в матеріалі.

Сьогодні у вільному доступі є пізнавальна 3D-анімація, яка розкриває процес будівництва Карлового мосту, пише Novate.

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За словами творців відео, така візуалізація є своєрідною даниною пам'яті зодчим і інженерам, які без потужної техніки та сучасних можливостей змогли побудувати переправу, що стала візитною карткою цілої країни протягом стількох років.



Карлів міст – найбільш впізнавана споруда Праги / Фото Unsplash

На будівництво кам'яного мосту на 16 секцій пішло 45 років – з 1357 до 1402 року.

Ця середньовічна пам'ятка столиці Чехії до середини XIX століття була єдиною сполучною ланкою між обома берегами Влтави. Довжина моста досягає 520 метрів, а ширина 9,5 метрів.



Вид на центральну частину Праги / Фото Unsplash

Міст став свідком технологічного прогресу, адже по ньому раніше їздили карети, а до 60-х років минулого століття автомобілі, трамваї та автобуси. Сьогодні це популярна пішохідна переправа в центрі міста.



Карлів міст у 1900 році / Фото Rovdyrdreams.com.

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Творці візуалізації запевняють, що відео не є плодом фантазії, а відтворює справжній процес будівництва, який змогли простежити за знайденими літописами і деяким кресленнями. На відео не показано процесу оздоблення моста, адже воно відбувалось вже набагато пізніше.

Дивіться відео будівництва Карлового мосту (візуалізація):