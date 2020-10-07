Республика Кирибати – небольшая островная страна в центральной части Тихого океана. Из-за глобального потепления целые острова в Кирибати могут оказаться под водой. Именно поэтому архитекторы со всего мира разрабатывали альтернативу для жителей страны – общины на воде. Больше о разработке для Кирибати – читайте в материале.

Французский архитектор Кристоф Каранчини предлагает модульные экологические города за пределами островов, пишет Inhabitat.

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Конкурс проектов стартовал еще в октябре 2019 года. Участникам предложили создать новую модель жилья, которая не только адаптируется к повышению уровня океана, но и уважает родную культуру и образ жизни местных.



Новые общины будут строить кругами или полумесяцами / Фото Inhabitat

Каранчини предложил свое видение под названием "Кирибати 2.0". Архитектор предложил серию экологических домов, которые располагаются на воде и формируют кольцо.



Такие дома смогут противостоять непогоде / Фото Inhabitat

Здания являются модульными и быстро собираются, а также способны выдерживать тропические штормы. Помещение будут делать различных типов. В частности предлагаются дома для ведения сельского хозяйства или просто жилые с террасами и даже пляжем.



Некоторые дома будут иметь террасы / Фото Inhabitat

По проекту француза дома на воде состоять из двух этажей. Первый уровень предназначен для гостиной и других рабочих помещений, а верхний отведен для спален.



Детальный план дома / Фото Inhabitat

Крыша здесь будет использоваться как продуктивное пространство для выращивания овощей и сбора возобновляемой энергии с помощью ветряных турбин и солнечных панелей. Здания также будут собирать дождевую воду.

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Жители смогут выращивать овощи прямо на крыше / Фото Inhabitat