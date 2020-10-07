Республіка Кірибаті – невеличка острівна країна в центральній частині Тихого океану. Через глобальне потепління цілі острови в Кірибаті можуть опинитися під водою. Саме тому архітектори з усього світу розробляли альтернативу для мешканців країни – громади на воді. Більше про розробку для Кірибаті – читайте в матеріалі.

Французький архітектор Крістоф Каранчіні пропонує модульні екологічні міста за межами островів, пише Inhabitat.

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Конкурс проєктів стартував ще у жовтні 2019 року. Учасникам запропонували створити нову модель житла, яка не лише адаптується до підвищення рівня океану, але й шануватиме рідну культуру та спосіб життя місцевих.



Нові громади будуватимуть колами або півмісяцями / Фото Inhabitat

Каранчіні запропонував своє бачення під назвою "Кірибаті 2.0". Архітектор запропонував серію екологічних будинків, які розташовуються на воді та формують кільце.



Такі будинки зможуть протистояти негоді / Фото Inhabitat

Будівлі є модульними та швидко збираються, а також здатні витримувати тропічні шторми. Приміщення робитимуть різних типів. Зокрема пропонуються будинки для ведення сільського господарства або ж просто житлові з терасами та навіть пляжем.



Деякі будинки матимуть тераси / Фото Inhabitat

За проєктом француза будинки на воді складатимуться з двох поверхів. Перший рівень призначений для вітальні та інших робочих приміщень, а верхній відведений для спалень.



Детальний план будинку / Фото Inhabitat

Дах тут використовуватиметься як продуктивний простір для вирощування овочів та збору відновлюваної енергії за допомогою вітряних турбін та сонячних панелей. Будівлі також збиратимуть дощову воду.

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Мешканці зможуть вирощувати овочі просто на даху / Фото Inhabitat