Кірибаті 2.0: архітектори розробили для мешканців країни громади на воді – неймовірні фото
Республіка Кірибаті – невеличка острівна країна в центральній частині Тихого океану. Через глобальне потепління цілі острови в Кірибаті можуть опинитися під водою. Саме тому архітектори з усього світу розробляли альтернативу для мешканців країни – громади на воді. Більше про розробку для Кірибаті – читайте в матеріалі.
Французький архітектор Крістоф Каранчіні пропонує модульні екологічні міста за межами островів, пише Inhabitat.
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Конкурс проєктів стартував ще у жовтні 2019 року. Учасникам запропонували створити нову модель житла, яка не лише адаптується до підвищення рівня океану, але й шануватиме рідну культуру та спосіб життя місцевих.
Нові громади будуватимуть колами або півмісяцями / Фото Inhabitat
Каранчіні запропонував своє бачення під назвою "Кірибаті 2.0". Архітектор запропонував серію екологічних будинків, які розташовуються на воді та формують кільце.
Такі будинки зможуть протистояти негоді / Фото Inhabitat
Будівлі є модульними та швидко збираються, а також здатні витримувати тропічні шторми. Приміщення робитимуть різних типів. Зокрема пропонуються будинки для ведення сільського господарства або ж просто житлові з терасами та навіть пляжем.
Деякі будинки матимуть тераси / Фото Inhabitat
За проєктом француза будинки на воді складатимуться з двох поверхів. Перший рівень призначений для вітальні та інших робочих приміщень, а верхній відведений для спалень.
Детальний план будинку / Фото Inhabitat
Дах тут використовуватиметься як продуктивний простір для вирощування овочів та збору відновлюваної енергії за допомогою вітряних турбін та сонячних панелей. Будівлі також збиратимуть дощову воду.
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Мешканці зможуть вирощувати овочі просто на даху / Фото Inhabitat
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