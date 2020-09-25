Остров Говернорс могут серьезно видоизменить за несколько лет. Небольшой район Нью-Йорка может стать площадкой для реализации проектов различных исследователей и студентов со всего мира, которые ориентированы на проблемы изменения климата. Сегодня остров является далеко не самым популярным районом города, но проект изменений может исправить ситуацию.

Остров может стать большим выставочной площадкой, сообщает Archdaily.

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Новая среда не только поможет исследователям воплотить свои проекты в реальность, но и станет "центром" пропаганды экологических инициатив. К тому же, все здания на острове должны быть готовы к возможному подтоплению.



Остров имеет большой потенциал / Фото Archdaily

Что именно планируют создать

академическую или научно-исследовательскую организацию;

живую лабораторию;

платформу для экологических некоммерческих организаций;

внедрение инноваций, которые помогут остановить изменения климата;

общежития для академиков;

пространство для встреч.



Остров расширяли при строительстве метро в Нью-Йорке – лишнюю землю свозили сюда / Фото Archdaily

Остров имеет 520 миль побережья, где разрушительные последствия изменения климата лучше всего заметны. Новый план для острова может помочь его оживить, – рассказал один из разработчиков проекта.

Лаборатория выращивать различные растения / Фото Archdaily

До острова в центре гавани Нью-Йорка можно добраться на пароме, он расположен в непосредственной близости от Нижнего Манхэттена и Бруклина.



На острове также есть немало исторических зданий / Фото Archdaily

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По замыслу разработчиков, этот первый в своем роде центр, который будет развивать новые стратегии и технологии, что помогут приспособиться к изменениям климата.