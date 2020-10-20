Китайські інженери креативно вирішили проблему релокації для автовокзалу міста Сямень. Після 5 років експлуатації велика споруда, який має 2 підземні поверхи і 3 над землею, стояло на шляху будівництва нової швидкісної залізниці. Замість того, щоб зносити термінал, спеціалісти вирішили його просто перенести. Як це відбувалось – читайте в матеріалі.

Вага терміналу становить близько 30 тисяч тонн, інформує New China TV.

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Автовокзал міста Сямень звели у 2015 році, що на Південному Сході Китаю. Втім, новий генеральний план передбачав будівництво у цьому місці гілки швидкісної залізниці. В результаті, частина 162-метрового будинку вокзалу лежала просто поперек майбутнього полотна.



Процес перенесення був клопітким / Скріншот New China TV

Після ретельних підрахунків, виявилось, що переносити величезну споруду буде дешевше, аніж зносити її.

Проте, таке рішення передбачало перенесення автовокзалу на 90 градусів по горизонталі, використовуючи один з боків як опорну точку.



Термінал на старому місці простояв близько 5 років / Скріншот New China TV

Спочатку тривав етап підготовки, який передбачав розчищення усього "шляху", який мала подолати будівля, а також встановвлення тут спеціальних рейок. Після цього приміщення треба було зняти зі старого фундаменту і підготувати на новому місці аналогічний.



Також тепер доведеться змінювати адресу автовокзалу / Скріншот New China TV

Після цього на 532 гідравлічних домкратах, якими керувала комп'ютерна програма, автовокзал посадили на рейки. Тоді домкрати по черзі переносили будівлю на сусідню вулицю.



Домкрати успішно виконали свою функцію / Скріншот New China TV

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Загалом весь процес зайняв 40 днів, що в кілька разів швидше ніж будівництво нового терміналу. Обійшлась така акція владі Китаю у 7,5 мільйонів доларів.

Дивіться відео перенесення автовокзалу в Китаї: