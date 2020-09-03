Самодостаточный город разработала архитектурная компания Guallart Architects. Такой район или даже полноценный отдельный город сможет производить собственную энергию и пищу во время карантина. Детальный проект предусматривает теплицы для выращивания пищи, большие покатые крыши, которые будут покрыты солнечными панелями, и мастерские, наполненные 3D-принтерами.

Впервые такую разработку могут воплотить уже во время строительства района Сюньань, сообщает Dezeen.

К теме: Футуристическая школа и луковый дом: 5 нереализованных проектов со всего мира – фото

Разработанный для района в провинции Хубэй в 80 милях от Пекина, зеленый район должен быть вполне самодостаточным.

По словам разработчиков, проект появился во время работы из дома / Фото Dezeen

В городе будущего еду можно выращивать в теплицах, а "цифровые фабрики" использовали бы 3D-принтеры и машины для быстрого изготовления изношенных или поломанных предметов в случае нарушения цепи поставок.

Мы не можем продолжать проектировать города и здания так, будто ничего не произошло,

– объясняют архитекторы.

Каждая квартира будет иметь "открытый план" / Фото Dezeen

Для создания плана самодостаточного города компания Guallart Architects объединила традиционную европейскую городскую площадь с современными китайскими жилыми башнями и оранжереями.

Архитекторы представляют город с жилыми домами, которые на нижних этажах будут иметь магазины и офисы.

Большинство необходимой инфраструктуры тоже расположится в одном помещении.

Всю необходимую пищу жители также будут выращивать сами / Фото Dezeen

Здания здесь будут изготовлены из поперечно ламинированного бруса, поскольку древесина является возобновляемым ресурсом. Также помещения будут иметь террасы, которые обеспечат жителей свежим воздухом и будут собирать солнечный свет и помогать регулировать температуру в домах.

В случае очередного карантина, вызванного пандемией, это обеспечит каждому домохозяйству доступ к собственному пространству на открытом воздухе.

Солнечные панели позволят городу быть энергетически независимым / Фото Dezeen

Вас может заинтересовать: В Малайзии появятся рукотворные острова с городами будущего: фантастические фото проекта

Сток дождевой воды с твердых поверхностей собирался бы для повторного использования, а все зеленые насаждения имели бы достаточную глубину почвы для посадки овощей.

Смотрите больше фото самодостаточного города из Китая: