Архитектурная компания 10 Design показала проект реконструкции старого военного аэропорта в городе Нанкине в Китае. Новый комплекс будет включать офисное, торговое и культурное пространство. Больше о современном проекте на 243 тысячи квадратных метров – читайте в материале.

Всего планируется создание 3 взаимосвязанных зданий, сообщает Archdaily.

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Новый комплекс будет расположен рядом с музеем китайской истории и параллельно с оригинальной взлетно-посадочной полосой.



Фасады ночью будут подсвечивать / Фото Archdaily

По словам разработчиков, новый проект будет "перекликаться с прошлым, демонстрируя будущее города Нанкин". Целью создания такого масштабного проекта является необходимость предоставить городу новую достопримечательность.



Всего планируется трих здания / Фото Archdaily

Проект охватит не только реконструкцию старого терминала, но и двух железнодорожных станций. Пути планируют сохранить, ведь они станут частью навигации для посетителей и работников комплекса.



Проект также восстановит привлекательность этого района Нанкина / Фото Archdaily

Здания будут иметь двойную фасадную систему, а взлетно-посадочная полоса будет площадкой для привлекательного общественного пространства.



Проект пока на стадии разработки / Фото Archdaily

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План также предусматривает создание систем для забора и фильтрации дождевой воды. Электроэнергию комплекс будет получать от солнечных панелей. Крышу всех помещений обещают сделать открытой, а вся территория будет засажена деревьями и другой зеленью.