Архітектурна компанія 10 Design показала проєкт реконструкції старого військового аеропорту в місті Нанкін, що в Китаї. Новий комплекс включатиме офісні, торгові та культурні приміщення. Більше про сучасний проєкт на 243 тисячі квадратних метрів – читайте в матеріалі.

Загалом планується створення 3 взаємопов'язаних будівель, повідомляє Archdaily.

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Новий комплекс буде розташований поряд з китайським музеєм історії та паралельно до оригінальної злітно-посадкової смуги.



Фасади вночі підсвічуватимуть / Фото Archdaily

За словами розробників, новий проєкт буде "перегукуватися з минулим, демонструючи майбутнє міста Нанкін". Метою створення такого масштабного проєкту є потреба надати місту нову визначну пам'ятку.



Загалом планується побудова трьох споруд / Фото Archdaily

Проєкт охопить не лише реконструкцію старого терміналу, але й двох залізничних станцій. Колії планують також зберегти, адже вони стануть частиною навігації для відвідувачів і працівників комплексу.



Проєкт також відновить привабливість цього району міста Нанкін / Фото Archdaily

Будівлі матимуть подвійну фасадну систему, а злітно-посадкова смуга буде майданчиком для привабливого громадського простору.



Проєкт поки на стадії розробки / Фото Archdaily

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План також передбачає створення систем для забору та фільтрації дощової води. Електроенергію комплекс отримуватиме від сонячних панель. Дах усіх приміщень обіцяють зробити відкритим, а вся територія буде всіяна деревами та іншими зеленими насадженнями.