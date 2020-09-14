Известная архитектурная компания Foster + Partners начала строительство нового центра сердца в столице Каира, в Египте. Инновационный центр исследований и бесплатного лечения патологий сердца разместят на окраине города, а с верхних этажей будет открываться вид на известные пирамиды в городе Гиза.

Планировка помещений центра была разработана с учетом потребностей пациентов, их семей и персонала больницы, чтобы уменьшить время на выздоровление, информирует Archdaily.

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Глобальный центр патологии сердца основан египетским хирургом сэром Магди Якубом, который обеспечивает бесплатное современное лечение для жителей Египта и за его пределами.



Новый центр предстанет на юге Каира / Фото Archdaily

Больница на 300 коек строится с диагностическими и лечебными учреждениями. Здесь предусмотрено отделение аварий и неотложных ситуаций, большая амбулатория и реабилитационные отделения. В ней будет много патио, а также хирургическое отделение и отделение интенсивной терапии.



Обилие зелени должно способствовать быстрому выздоровлению пациентов / Фото Archdaily

Ускорение лечения пациентов должно происходить благодаря созданию большого количества террас и зеленых зон. Сам центр будет состоять из четырех невысоких, но длинных зданий, которые стоят на бетонных опорах.

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Строительство займет не один месяц / Фото Archdaily