Последствия диджитализации: в Китае построят высокотехнологичное "безопасное" офисное здание
Архитектурное бюро Оле Шеерен представило план нового офисного здания в Шэньчжэне. Помещение жертвует высокой этажностью, но вводит планировку, которая обеспечит безопасность работников после пандемии. Также в интерьере будут применены современные технологии.
Проект разместят на побережье Южнокитайского моря, сообщает Archdaily.
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Создавая новый проект офисных сооружений, архитекторы представляют здание как отдельную экосистему, внедряя новые способы жизни и работы. В частности это касается минимизации контактов между незнакомцами.
Здание расположится рядом с морем / Фото Archdaily
Интерьер в здании спланирован так, чтобы позже его можно было корректировать в зависимости от потребностей арендаторов.
Изменение организации пространства здесь вполне реально / Фото Archdaily
Внешне здание похоже на большой бутерброд, где один на один наложены несколько тонких слоев. Крыша отличается резким повышением в виде горы. Также именно здесь организована терраса.
Бока сооружения "выпирают" за линию фасада / Фото Archdaily
Внутри здание получит новейшее освещения с "умной" регуляцией, также здесь разместят большое количество вазонов и разнообразной зелени.
Больше всего зелени разместят в зонах для отдыха / Фото Archdaily
Кроме рабочих мест в офисах, здесь созданы выставочные пространства и кафетерии на нижнем уровне. В вестибюле размещен клуб ZTE – многопрофильное место для встреч, тренажерный зал, кафе и бар.
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План здания в разрезе / Фото Archdaily