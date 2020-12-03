На кофе в крепость: в Китае обустроили кофейню в старинном здании – атмосферные фото
В Пекине открыли атмосферное заведение с прекрасной исторической атмосферой в старом районе города. В здании раньше был магазин, а рядом различные мелкие фабрики и предприятия. Впрочем, сегодня район пустует, а бывший магазин превратился в кафе. Больше об атмосферном заведение в Китае – читайте в материале.
Кафе называется Metalhands Coffee, а само здание сохраняет исторический шарм, пишет Archdaily.
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Новые владельцы решили не менять внешний вид уютного дворика, а также фасада здания. Изменения претерпел только интерьер, но ремонт делали только для того, чтобы обустроить пространство под нужды работников и гостей.
Лестницы также оставили оригинальные / Фото Archdaily
По словам владельцев, главной изюминкой интерьера будет арочная конструкция.
Первая арка – это арка из нержавеющей стали, конструктивно поддерживает старую стену с потенциальными опасностями. Вторая арка – это бетонная арка, которую красят цементной краской на основе цвета оригинального здания, чтобы сохранить текстуру старой постройки. Третья – кирпичная арка, такая же как оригинальный фасад,
– объясняют владельцы заведения.
Заведение также имеет летнюю террасу / Фото Archdaily
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На втором этаже заведения также есть зал для гостей, который на фоне первого уровня кажется достаточно новым, по мнению владельцев должен происходить "диалог эпох" и заставить клиентов размышлять. Также наверху есть небольшая терраса.
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