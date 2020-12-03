В Пекіні (Бейджині) відкрили атмосферний заклад з чудовою історичною атмосферою в старому районі міста. В будівлі раніше був магазин, а поряд різноманітні дрібні фабрики та підприємства. Втім сьогодні район пустує, а колишній магазин перетворився на кав'ярню. Більше про атмосферний заклад в Китаї – читайте в матеріалі.

Кав'ярня має назву Metalhands Coffee, а сама будівля зберігає історичний шарм, пише Archdaily.

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Нові власники вирішили не змінювати зовнішній вигляд затишного дворика, а також фасаду будівлі. Змін зазнав лише інтер'єр, але ремонт робили лише для того, щоб облаштувати простір під потреби працівників та гостей.



Сходи також залишили оригінальні / Фото Archdaily

За словами власників, головню родзинкою інтер'єру буде аркова конструкція.

Перша арка – це арка з нержавіючої сталі, яка конструктивно підтримує стару стіну з потенційними небезпеками. Друга арка – це бетонна арка, яку фарбують цементною фарбою на основі кольору оригінальної будівлі, щоб зберегти текстуру старої будівлі. Третя – цегляна арка, така ж, як оригінальний фасад,

– пояснюють власники закладу.



Заклад також має літню терасу / Фото Archdaily

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На другому поверсі закладу також є зал для гостей, який на фоні першого рівня є доволі новим, що на думку власників має бути "діалогом епох" та змусити клієнтів роздумувати. Також нагорі є невелика тераса.

Дивіться більше фото атмосферної кав'ярні в Китаї: