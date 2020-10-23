В пошуках незвичної концепції для нового проєкту архітектор Хав'єр Сеносіан дійшов до витоків людства, яке на початку свого існування шукали притулку в печерах, а також спостерігав за життям тварин. В результаті вийшов наполовину підземний еко будинок. Більше про креативне житло з Мексики – читайте в матеріалі.

Organic House – назва проєкту, який розташувався в мексиканському муніципалітеті Наукальпан-де-Хуарес, інформує His.ua.

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Площа цієї частково зануреної в землю будівлі становить 178 квадратних метрів, а конструкція нагадує шкаралупу арахісу. Тут є два круглі простори, які поєднані вузьким коридором.



Попри розташування, всередині будинок є доволі світлим / Фото His.ua

В одній із загальних кімнат облаштований простір для вітальні, їдальня і кухня, а в іншій –простір для сну, гардеробна і ванна. Щоб уникнути додаткових витрат матеріалів і недоцільного використання корисної площі, меблі для будинку були закладені в проєкт та були передбачені одразу.



Будинок ніби "вбудований" у схил пагорба / Фото His.ua

Попри все, приміщення не схоже на темну нору, адже кімнати мають великі скляні вікна, які зовні здаються "ілюмінаторами" всередині звичайного зеленого пагорба.

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Будинок, в якому проживатиме сам архітектор, також є дружнім до екології, адже не потребує опалення та споживає мінімальну кількість електроенергії.

Дивіться більше фото підземного екологічного будинку: