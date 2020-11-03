Космос захватывает воображение не только авантюристов или смельчаков, но и художников, среди которых видное место занимают архитекторы. В центре внимания находится Марс – самая интересная для ученых планета, к тому же компания Space X заявляет планы по его колонизации. Все это побуждает придумывать все новые и новые проекты для строительства целых городов на Красной планете. Больше – в материале.

Сегодня существует много совершенно разных архитектурных проектов для сооружений на Марсе, пишет Archdaily.

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4 архитектурные проекты на Марсе из обычных строительных материалов

Бетон



Эта технология пока довольно новая / Фото Archdaily

Использовать ли на Марсе бетон при строительстве сооружений? Этот вопрос задают себе разработчики этого проекта. Такой "марсианский бетон", разработанный учеными в США. Цель одна – наконец колонизировать эту планету.

Надувные сооружения



Этот проект принадлежит компании из ОАЭ / Фото Archdaily

Компания Bjarke Ingels Group работает над проектом Mars Science City после того, как Объединенные Арабские Эмираты объявили об инициативе в 2017 году. В этом случае предлагаются надувные сооружения, что позволит получить максимальное количество солнечного света.

Напечатанные на 3D принтере



Внедрение 3D-технологий считается одним из самых перспективных направлений на Марсе / Фото Archdaily

Архитектурно-технологическая компания AI SpaceFactory закончила автономное строительство MARSHA – предложения по жилых домах на Марсе. Приют рассчитан на проживание внутри экипажа из четырех астронавтов, которые выполняют миссию на Марс.

Технологические



Такой домик рассчитан на одного человека / Фото Archdaily

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MARS Case – это мини-дом, разработанный в сотрудничестве с китайским гигантом электроники Xiaomi. Помещение имеет круглую форму и окно в форме иллюминатора. Рассчитано такое сооружение на одного человека.