Червона планета: 4 архітектурні проєкти на Марсі зі звичайних будівельних матеріалів – фото
Космос захоплює уяву не лише авантюристів чи відчайдухів, але й митців, серед яких чільне місце посідають архітектори. В центрі уваги перебуває Марс – найцікавіша для науковців планета, до того ж компанія Space X заявляє плани щодо його колонізації. Усе це спонукає вигадувати все нові й нові проєкти для будівництва цілих міст на Червоній планеті. Більше про архітектурні проєкти на Марсі – читайте
Сьогодні існує багато абсолютно різних архітектурних проєктів для споруд на Марсі, пише Archdaily.
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4 архітектурні проєкти на Марсі зі звичайних будівельних матеріалів
Бетон
Ця технологія поки доволі нова / Фото Archdaily
Чи використовуватимуть на Марсі бетон під час будівництва споруд? Таке питання ставлять собі розробники цього проєкту. Схоже, відповідь – так. До вашої уваги "марсіанський бетон", розроблений вченими у США. Мета одна – нарешті колонізувати цю планету.
Надувні споруди
Цей проєкт належить компанії з ОАЕ / Фото Archdaily
Компанія Bjarke Ingels Group працює над проєктом Mars Science City після того, як Об'єднані Арабські Емірати оголосили про ініціативу в 2017 році. У цьому випадку пропонуються надувні споруди, що дозволить отримати максимальну кількість сонячного світла.
Надруковані на 3D принтері
Впровадження 3D-технологій вважається одним з найперспективніших напрямів на Марсі / Фото Archdaily
Архітектурно-технологічна компанія AI SpaceFactory завершила автономне будівництво MARSHA – пропозиції щодо житлових будинків на Марсі. Притулок розрахований на проживання всередині екіпажу з чотирьох астронавтів, які виконують місію на Марс.
Технологічні
Такий будиночок розрахований на одну людину / Фото Archdaily
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MARS Case – це мінібудинок, який розробили у співпраці з китайським гігантом електроніки Xiaomi. Приміщення має круглу форму та вікно у формі ілюмінатора. Розрахована така споруда на одну особу.
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