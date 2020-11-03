Космос захоплює уяву не лише авантюристів чи відчайдухів, але й митців, серед яких чільне місце посідають архітектори. В центрі уваги перебуває Марс – найцікавіша для науковців планета, до того ж компанія Space X заявляє плани щодо його колонізації. Усе це спонукає вигадувати все нові й нові проєкти для будівництва цілих міст на Червоній планеті. Більше про архітектурні проєкти на Марсі – читайте

Сьогодні існує багато абсолютно різних архітектурних проєктів для споруд на Марсі, пише Archdaily.

Вас може зацікавити: Мов іграшкові: 5 центральних площ відомих міст світу з висоти пташиного польоту – цікаві фото

4 архітектурні проєкти на Марсі зі звичайних будівельних матеріалів

Бетон



Ця технологія поки доволі нова / Фото Archdaily

Чи використовуватимуть на Марсі бетон під час будівництва споруд? Таке питання ставлять собі розробники цього проєкту. Схоже, відповідь – так. До вашої уваги "марсіанський бетон", розроблений вченими у США. Мета одна – нарешті колонізувати цю планету.

Надувні споруди



Цей проєкт належить компанії з ОАЕ / Фото Archdaily

Компанія Bjarke Ingels Group працює над проєктом Mars Science City після того, як Об'єднані Арабські Емірати оголосили про ініціативу в 2017 році. У цьому випадку пропонуються надувні споруди, що дозволить отримати максимальну кількість сонячного світла.

Надруковані на 3D принтері



Впровадження 3D-технологій вважається одним з найперспективніших напрямів на Марсі / Фото Archdaily

Архітектурно-технологічна компанія AI SpaceFactory завершила автономне будівництво MARSHA – пропозиції щодо житлових будинків на Марсі. Притулок розрахований на проживання всередині екіпажу з чотирьох астронавтів, які виконують місію на Марс.

Технологічні



Такий будиночок розрахований на одну людину / Фото Archdaily

До слова: Ресторан в умовах промислової зони: як у Німеччині переобладнали трамвайний завод – фото

MARS Case – це мінібудинок, який розробили у співпраці з китайським гігантом електроніки Xiaomi. Приміщення має круглу форму та вікно у формі ілюмінатора. Розрахована така споруда на одну особу.