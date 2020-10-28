Архитектурная фирма MVRDV представила проект долины "Чэнду Скай" (Chengdu Sky Valley), которая должна стать аналогом американской Кремниевой долины. Компания планирует совместить скопления высокотехнологичных компаний и сельского хозяйства. Больше о городе будущего из Китая – читайте в материале.

"Чэнду Скай" построят на западе Китая, недалеко от города Чэнду сообщает Archdaily.

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Здесь планируют сохранить сельскохозяйственные угодья и одновременно компактно развивать науку и технику. Сосредотачиваясь на междуиндустриальних исследованиях и инновациях в сфере пищевой промышленности и сельского хозяйства, новый город является уникальным для всего Китая.



Так город будет выглядеть с высоты птичьего полета / Фото Archdaily

По словам разработчиков, они долго пытались создать что-то действительно уникальное.

Увеличивая холмы, мы драматизируем существующий ландшафт, создаем город, работает вместе с природой – где вы можете протянуть руку к небу, стоя на земле,

– рассказал один из разработчиков города.



Город призван развивать сельское хозяйство / Фото Archdaily

Город делиться на три большие сектора: Долина знаний, Долина опыта и Долина венчур. Все они будут соединены между собой и иметь единый центр.



Добраться к новому городу можно будет с Чэнду / Фото Archdaily

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"Чэнду Скай" будет занимать примерно 460 гектаров, где построят квартиры для жителей, кампус, лаборатории, офисы, центры инноваций и культурные центры, а также магазины и развлекательные заведения.

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