Архитектурная компания SOM разработала генеральный план центрального района города Шэньчжэнь – Гуанмин. Проект предлагает полное переосмысление территории. Здесь появятся две новые станции метро, бизнес-центр, жилые и коммерческие застройки, а также много зелени. Больше о новом проект из Китая – читайте в материале.

Город Шэньчжэнь сегодня имеет население свыше 12 миллионов человек, но еще 50 лет назад это был обычный рыбацкий городок, поэтому и по сей день город имеет много незастроенных участков, сообщает Archdaily.

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В частности, архитектурная фирма SOM предлагает превратить малоземельные сельскохозяйственные угодья в главный район города Шэньчжэнь.



Центр района станет самым инновационным во всем городе / Фото Archdaily

Даже после застройки района, более 40% от всей площади составят открытые пространства. Здесь планируют выращивать сельскохозяйственные культуры просто рядом с небоскребами и торговыми центрами. Также на районе создадут полноценные парки.



Вид с северных окраин района / Фото Archdaily

Новый район получит две станции метро, а также переосмысленное зонирование. В частности центр проекта будет содержать офисные здания, культурные сооружения, магазины и супермаркеты. Север обновленного района наполнят небольшими магазинами, гостиницами и жилыми помещениями. Южные окраины обеспечат уникальную смесь культурных и спортивных сооружений.

Однако, главной изюминкой этого проекта станет территория Научного парка площадью 23 гектаров – это первая фаза развития центрального района Гуанмин.



Зелень планируют высадить также и внутри зданий / Фото Archdaily

Парк создан для оптимизации пешеходных потоков и обеспечения максимального комфорта жителей и сообщения жилых, коммерческих, рекреационных, спортивных и офисных частей Гуанмина.

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Смотрите больше фото проекту обновления района Гуанмин в Шэньчжэне: