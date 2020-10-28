Архітектурна фірма MVRDV представила проєкт долини "Ченду Скай" (Chengdu Sky Valley), яка має стати аналогом американської Кремнієвої долини. Компанія планує поєднати скупчення високотехнологічних компаній та сільського господарства. Більше про місто майбутнього з Китаю – читайте в матеріалі.

"Ченду Скай" побудують на Заході Китаю, неподалік міста Ченду повідомляє Archdaily.

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Тут планують зберегти сільськогосподарські угіддя та водночас компактно розвивати науку та техніку. Зосереджуючись на міжіндустріальних дослідженнях та інноваціях у сфері харчової промисловості та сільського господарства, нове місто є унікальним для всього Китаю.



Так місто виглядатиме з висоти пташиного польоту / Фото Archdaily

За словами розробників, вони довго намагались створити щось справді унікальне.

Збільшуючи пагорби, ми драматизуємо теперішній ландшафт, створюємо місто, яке працює разом із природою – де ви можете простягнути руку до неба, стоячи на землі,

– розповів один із розробників міста.



Місто покликане розвивати сільське господарство / Фото Archdaily

Місто ділитиметься на три великі сектори: Долина знань, Долина досвіду та Долина венчур. Усі вони будуть поєднані між собою та матимуть єдиний центр.



Дістатись до нового міста можна буде з Ченду / Фото Archdaily

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"Ченду Скай" займатиме приблизно 460 гектарів, де побудують квартири для мешканців, кампус, лабораторії, офіси, центри інновацій та культурні центри, а також магазини та розважальні заклади.

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