Дизайнер Мэтью Проссер строит семейные купольные дома из земли. Такие здания являются экологичными, энергоэффективными и вмещают все необходимые комнаты для жизни целой семьи. Специалист строит первые прототипы в Турции и надеется, что его разработка станет популярной во всем мире.

По словам дизайнера, его разработка является уникальной в своем роде, информирует Inhabitat.

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Проект называется 44M2 и реализуется при участии турецкой фирмы. Саму технологию дизайнер создал под влиянием различных строительных техник в Азии, где он прожил более 10 лет.



Дизайн домов вдохновленный азиатской архитектурой / Фото Inhabitat

Сам дом состоит из трех куполов. Два из них – отдельные спальни, а третий и самый большой содержит основную жилую площадь, состоящий из ванной комнаты, гостиной и кухни. Каждый купол был создан с использованием природных штукатурок, созданных с окружающей земли.



Основной купол является публичным пространством для жителей / Фото Inhabitat

Жилье сконструировано так, чтобы способствовать перекрестной вентиляции для естественного охлаждения дома, а круглые окна обеспечивают доступ солнечного света внутрь.



Спальни также довольно просторные / Фото Inhabitat

Проектом также предусмотрено создание встроенной мебели на заказ, среди которых двухъярусные кровати для детей, подставка для главной кровати, сиденья и столы. Все поверхности от пола до потолка изогнутые для уютной атмосферы, похожей на пещерную. Округлое здесь все – окна, двери, столы и тому подобное.



Округлость присуща самой конструкции дома / Фото Inhabitat

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По словам проектанта, в этой технологии может быть большое будущее, ведь дом является экологическим и бюджетным одновременно.