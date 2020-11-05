Современный дом туземца: в Парагвае посреди леса стильно обновили ранчо – фото
Односемейный дом-ранчо расположен недалеко от города Ита, что в Парагвае. Одноэтажное сооружение имеет соломенную крышу, но большие панорамные окна и дизайн в стиле лофт. К небольшому домику нелегко добраться, ведь он расположен посреди леса. Больше об обновленном ранчо в Парагвае – читайте в материале.
Город Иса расположен в 80 километрах от столицы Парагвая Асунсьона, пишет Archdaily.
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Площадь угодий вокруг дома составляет примерно 10 гектаров, а сам дом стоит в 400 метрах от дороги.
Красный кирпич – основной строительный материал для стен / Фото Archdaily
По словам проектантов, клиент хотел создать ранчо для своей бабушки, а главным элементом в нем должен был стать соломенная двускатная крыша.
Обновления старого дома делали с ограниченным бюджетом, поэтому строители использовали дешевые материалы.
Открытые пространства являются новинкой для ранчо / Фото Archdaily
Здесь можно встретить открытый бетон, кирпич с цветным земляным раствором в стенах и белый кирпич в полах, недорогое светодиодное освещение, кустарные ржавые изделия и даже бетонную мебель.
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Перекрестная вентиляция достигается в основном социальном пространстве, интегрированной значительными отверстиями с внутренним двориком.
Смотрите больше фото обновленного ранчо из Парагвая:
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