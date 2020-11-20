Дизайнер Метью Проссер будує сімейні купольні будинки з землі. Такі будівлі є екологічними, енергоефективними та вміщають всі необхідні кімнати для життя цілої сім'ї. Фахівець будує перші прототипи в Туреччині та сподівається, що його розробка стане популярною в усьому світі.

За словами дизайнера, його розробка є унікальною у своєму роді, інформує Inhabitat.

Популярне: Сучасний будинок тубільця: в Парагваї посеред лісу стильно оновили ранчо – фото

Проєкт має назву 44M2 та реалізується за участі турецької фірми. Саму технологію дизайнер створив під впливом різних будівельних технік в Азії, де він прожив понад 10 років.



Дизайн будинків натхненний азійською архітектурою / Фото Inhabitat

Сам будинок складається з трьох куполів. Два з них – окремі спальні, а третій та найбільший вміщує основну житлову площу, що складається з ванної кімнати, вітальні та кухні. Кожен купол був створений з використанням природних штукатурок, які створені із навколишньої землі.



Основний купол є публічним простором для мешканців / Фото Inhabitat

Житло сконструйовано так, щоб сприяти перехресній вентиляції для природного охолодження будинку, а круглі вікна забезпечують доступ сонячного світла всередину.



Спальні також доволі просторі / Фото Inhabitat

Проєктом також передбачено створення вбудованих меблів на замовлення, серед яких двоярусні ліжка для дітей, підставка для головного ліжка, сидіння та столи. Всі поверхні від підлоги до стелі вигнуті для затишної атмосфери, схожої на печеру. Округле тут все – вікна, двері, столи, тощо.



Округлість притаманна самій конструкції будинку / Фото Inhabitat

Цікаво: Будинок-бункер та дах-подвір'я: в Південній Кореї побудували сучасне житло – фото

За словами проєктанта, у цієї технології може бути велике майбутнє, адже будинок є екологічним та бюджетним водночас.