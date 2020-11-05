Відома архітектурна компанія Foster + Partners розробить "найамбітніший у світі туризму" проєкт. Величезний курорт розкинеться на архіпелазі Саудівських Аравійських островів у Червоному морі, а його обслуговуватиме власний спеціальний аеропорт. Більше про проєкт туристичного хабу в Саудівській Аравії – читайте в матеріалі.

Проєкт матиме назву "Червоне море" та буде побудований на безлюдних островах вздовж узбережжя країни (таких островів тут понад 90), інформує Dezeen.

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Розробник The Red Sea Development Company назвав цей проєкт "найбільш амбіційним туристичним проєктом у світі", який має дати імпульс для міжнародного туризму в Саудівській Аравії.



На безлюдних островах побудують великий курорт / Фото Archdaily

Загалом планують звести близько 100 окремих вілл, а обслуговуватиме їх окремий аеропорт.

Це курорт, який прагне прийняти природні умови та багату культурну історію регіону,

– пояснюють архітектори.

Студія спроєктувала два спеціалізовані ресторани, один на суші, а другий над водою. Також тут з'являться громадський центр, спа-центр, рецепція та пристань.



Приблизно так виглядатимуть вілли / Фото Archdaily

Вілли спроєктовані так, щоб формою нагадувати піщані дюни, а стіни планують зробити прозорими.

У компанії усвідомлюють масштаби проєкту, тож тут використовуватимуть якомога менше бетону, а сам процес будівництва обіцяють зробити швидким та з мінімальним впливом на природу.

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Завершити проєкт планують до 2030 року / Фото Archdaily