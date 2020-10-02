В городе Баффало, что в США есть оригинальный и неповторимый дом, который расположен полностью под землей. Его площадь составляет 280 квадратных метров. Окон с естественным светом здесь нет, но интерьер получился очень светлым и ярким. Больше о доме – читайте в материале.

Стоимость необычного проекту составляет около 2,2 миллиона долларов, информирует Novate.

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Вход в дом заметить не так легко, ведь он состоит только из небольших дверей в холме, ведущих в тоннель. Сам тоннель ведет в прихожую, хорошо освещенный и имеет интересную стенную роспись.



Так выглядит вход в дом / Фото Novate

Такое расположение позволяет защитить жилье от ураганов или торнадо, а также от нежелательных гостей.



В туннеле стены имеют довольно интересную роспись / Фото Novate

Особенностью дома является его дизайн – каждая комната переносит посетителя в разные уголки мира. Спальня, например сделана в тропическом стиле.

Другая спальня посвящена культуре майя с соответствующим декором и мебелью. Каждая комната здесь имеет кардинально другой интерьер, но несмотря на это все они удачно гармонируют между собой и делают подземный дом светлым и ярким.



Интерьер в стиле майя / Фото Novate

Гостиная, кроме неповторимой настенной росписи, оборудована широкими деревянными дверями со стеклянными вставками, цветами, обилием зелени и приятным кремовым оттенком стен, что позволяет приятно провести время с семьей или друзьями.

В этом месте сводчатые потолки достигают высоты в 7,6 метра, поэтому пространство воспринимается достаточно открытым и свободным. Дополнительная легкость и открытость обстановки дополняется совмещенной кухонной зоной с красивой столешницей под камень.



Гостиная является самой просторной частью помещения / Фото Novate

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Помещение полностью автономным, поэтому в случае отключения коммуникаций, генератор обеспечит комфортное проживание под землей еще две недели. Водопровод соединен с колодцем, который расположен рядом с домом.

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