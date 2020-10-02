У місті Баффало, що у США є оригінальний і неповторний будинок, який розташований повністю під землею. Його площа становить 280 квадратних метрів. Вікон з природним світлом тут немає, але інтер'єр вийшов дуже світлим та яскравим. Більше про будинок – читайте в матеріалі.

Вартість незвичайного проєкту становить близько 2,2 мільйона доларів, інформує Novate.

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Вхід в будинок помітити не так і легко, адже він складається лише з невеликих дверей в пагорбі, що ведуть до тунелю. Сам тунель веде до передпокою, який добре освітлений та має цікавий стінний розпис.



Так виглядає вхід до будинку / Фото Novate

Таке розташування дозволяє захистити житло від ураганів чи торнадо, а також від небажаних гостей.



В тунелі стіни мають доволі цікавий розпис / Фото Novate

Особливістю будинку є його дизайн – кожна кімната переносить відвідувача в різні куточки світу. Спальня, наприклад зроблена у тропічному стилі.

Інша спальня присвячена культурі мая з відповідним декором та меблями. Кожна кімната тут має кардинально інший інтер'єр, але попри це усі вони вдало гармоніюють між собою та роблять підземний будинок світлим та яскравим.



Інтер'єр у стилі мая / Фото Novate

Вітальня, окрім неповторного настінного розпису, обладнана широкими дерев'яними дверима зі скляними вставками, квітами, буянням зелені і приємним кремовим відтінком стін дозволяє приємно провести час з сім'єю або друзями.

В цьому місці склепінні стелі досягає висоти в 7,6 метра, тому простір сприймається досить відкритим і вільним. Додаткова легкість і відкритість обстановки доповнюється суміщеною кухонною зоною з красивою стільницею під камінь.



Вітальня є найпросторішою частиною приміщення / Фото Novate

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Приміщення є повністю автономним, тож у разі відключення комунікацій, генератор забезпечить комфортне проживання під землею ще два тижні. Водопровід з'єднаний з колодязем, що розташований поряд з будинком.

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