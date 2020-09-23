Статуя Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро или Мачу-Пикчу в Андах – эти архитектурные чудеса знают во всем мире, а каждый год сюда приезжают миллионы туристов. Впрочем, Южная и Центральная Америка способна предложить много интересного, даже если вы исколесили все известные достопримечательности материка.

Сюрреалистический сад, массивные храмы, и даже целые города – это лишь крохотная частичка всего, что скрывает эта далекая часть мира, сообщает Archdaily.

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Сюрреалистический сад / Мексика



Сад создан относительно недавно / Фото Archdaily

История Сада берет свое начало с исследования местности британским писателем Эдвардом Джеймсом и его партнером Плутоном Гастелумом. Оба рассказали, что их охватило облако бабочек во время купания в реке.

Джеймс, фанат сюрреалистического движения, воспринял это как знак судьбы и вдохновился создать в этом месте собственную версию "Эдемского сада". Строительство его видения продолжалось между 1947 и 1949 годами. Сегодня скульптура поросла мхом и выглядит довольно интересно.

Храм Майпу / Чили



Этот храм является одним из величайших на всем материке / Фото Archdaily

Мощная скульптурная форма сооружения призвана удивлять и поражать на первый взгляд, а также почитать ее создателя, который требовал, чтобы она выделялась среди всех храмов. Это требование позволило создать не только церковь, но и сооружение, которое имеет серьезное значение для жителей Чили.

El Conjunto Calle del Sol / Колумбия



Колониальный архитектурный стиль присущ многим городам страны / Фото Archdaily

Построен в центре Боготы, дворец фиксирует частичку истории страны. Дворец в колониальном стиле стал величественным символом архитектурного наследия и культуры города. Эта неоготическая крепость имеет элементы "изысканного модернизма конца века", где контраст стиля делает ее одной из исключительных сооружений города.

Крематорий / Аргентина



Сегодня Аргентина переживает экономический упадок / Фото Archdaily

След, оставленный итальянским архитектором и инженером Франциско Саламоном в провинции Буэнос-Айрес, символизирует стремительное развитие, что происходило в регионе между 1936 и 1940 годами. Кроме кладбищ и ратуш потребности государства приходилось удовлетворять и массивными сооружениями.

Гнездо динозавра / Мексика



Скульптуры вместе формируют целый парк развлечений / Фото Archdaily

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Этот архитектурный проект был построен на неровной местности на площади 5000 квадратных метров. Кроме "гнезда" в коллекцию входят черепахи, орлы, пещеры и прочее. Архитектура здания соответствует принципам архитектуры, которые руководили работами мексиканского архитектора Хавьера Сеносияна. Мозаика, которой он излагает этих животных, ракушек, которые также сочетает их с другими элементами с суши, подчеркивает художественные традиции Мексики.