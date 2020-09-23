Статуя Ісуса Христа в Ріо-де-Жанейро чи Мачу-Пікчу в Андах – ці архітектурні дива знають в усьому світі, а щороку сюди приїжджають мільйони туристів. Втім, Південна та Центральна Америка здатна запропонувати багато цікавого навіть тоді, коли ви об'їздили усі відомі пам'ятки материка.

Сюрреалістичний сад, масивні храми, та навіть цілі міста – це лише крихітна частинка всього, що приховує ця далека частина світу, повідомляє Archdaily.

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Сюрреалістичний сад / Мексика



Сад створений відносно нещодавно / Фото Archdaily

Історія саду бере свій початок з дослідження місцевості британським письменником Едвардом Джеймсом та його партнером Плутоном Гастелумом. Обидвоє розповіли, що їх охопила хмара метеликів під час купання в річці.

Джеймс, фанат сюрреалістичного руху, сприйняв це як знак долі і надихнувся створити в цьому місці власну версію "Едемського саду". Будівництво його бачення тривало між 1947 і 1949 роками. Сьогодні скульптура поросла мохом та виглядає цікаво.

Храм Майпу / Чилі



Цей храм є одним з найвеличніших на усьому материку / Фото Archdaily

Потужна скульптурна форма споруди покликана дивувати та вражати на перший погляд, а також вшановувати її творця, який вимагав, щоб вона виділялася серед усіх інших храмів. Ця вимога дозволила створити не лише церкву, а й споруду, що має серйозне значення для жителів Чилі.

El Conjunto Calle del Sol / Колумбія



Колоніальний архітектурний стиль притаманний багатьом містам країни / Фото Archdaily

Побудований у центрі Боготи, палац фіксує частинку історії країни. Палац в колоніальному стилі став величним символом архітектурної спадщини та культури міста. Ця неоготична фортеця має елементи "вишуканого модернізму кінця століття", де контраст стилю роблять її однією з виняткових споруд міста.

Крематорій / Аргентина



Сьогодні Аргентина переживає економічний занепад / Фото Archdaily

Слід, залишений італійським архітектором та інженером Франциско Саламоне в провінції Буенос-Айрес, символізує стрімкий розвиток, що відбувався в регіоні між 1936 і 1940 роками. Між кладовищами, бійнями та ратушами потреби держави доводилось задовольняти і масивними спорудами для крематорію.

Гніздо динозавра / Мексика



Скульптури разом формують цілий парк розваг / Фото Archdaily

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Цей архітектурний проєкт був побудований на нерівній місцевості на площі 5 тисяч метрів квадратних. Окрім "гнізда2 до колекції входять черепахи, орли, печери та інше. Будівля цілком відповідає принципам архітектури, які керували роботами мексиканського архітектора Хав'єра Сеносіяна. Мозаїка, якою він викладає цих тварин, черепашок, які також поєднує їх з іншими елементами із суші, підкреслює мистецькі традиції Мексики.