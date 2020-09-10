Тесно, но уютно: 4 сообщества со всего мира, которые обитают в крошечных домиках – фото
В последнее время крошечные домики стали чрезвычайно популярными. Однако, если современные одиночные миниатюрные помещения становятся чем-то привычным, то организованные сообщества сторонников мини-жилья во многих странах даже не имеют четкого статуса. Читайте больше о различных мировых сообществах жителей маленьких домов.
В последнее время минимализм во всем стал чрезвычайно популярным, сообщает Archdaily.
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Большинство миниатюрных домов в этом списке имеют около 46 квадратных метров площади и расположены за городом.
4 сообщества обитателей маленьких домиков со всего мира
Спар, Техас (США)
Этот город отличается цветными домиками / Фото Archdaily
Первый город в США, где принимают крошечные дома. Спар является классическим примером сообщества владельцев крошечных домов. Призывая к сохранению сельской жизни и уважения к природе, жители отмечают, что домики в малых городах дают максимум свободы и самодостаточности.
Хоть переехать сюда может каждый желающий, все крошечные дома должны иметь деревянные или металлические обрамления, туалеты, подключаемые к городским коммунальным службам. Город хотя и удален от других населенных пунктов, здесь все же есть скоростной интернет.
Терас, Британская Колумбия (Канада)
Владельцы имеют все удобства, которые есть в крупных городах / Фото Archdaily
Аналогом города Спар в Канаде является именно Террас. Расположен в отдаленном лесном районе Британской Колумбии, окруженном горами и рекой. Здесь можно арендовать дом за 700 американских долларов в месяц или же поставить собственное жилье.
Городок подключен к коммуникациям – здесь даже происходит уборка снега, а жители сортируют мусор. Также высокой популярностью у местных пользуются собственные барбекю-зоны.
Поля Куркку, префектура Чиба (Япония)
Здесь разрешено только краткосрочное пребывание / Фото Archdaily
В основанный музыкальным продюсером Такеши Кобаяси городок, входят деревянные домики, большинство из которых на колесах. Также здесь есть ферма из органических овощей, ранчо для кур, крытая столовая, где подают блюда с фермы, художественные инсталляции на открытом воздухе, и тому подобное.
Крошечный город доступен только для краткосрочного проживания, но опыт единения с природой в таком месте является незабываемым.
Муривай, Новая Зеландия
Этот городок пока на стадии разработки / Фото Archdaily
Это крошечное сообщество пока на стадии разработки. Основатель будущего городка предприниматель Кайрон Госс планирует, чтобы село состояло из крошечных домиков, которые построены их владельцами, подчеркивая свободу и самодостаточность.
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В центре городка было бы кафе и коворкинг. Хотя он еще не построен, но имеет целью расширить возможности движения крошечных домов в Новой Зеландии, где раньше существовали юридические трудности с такой застройкой.