В последнее время крошечные домики стали чрезвычайно популярными. Однако, если современные одиночные миниатюрные помещения становятся чем-то привычным, то организованные сообщества сторонников мини-жилья во многих странах даже не имеют четкого статуса. Читайте больше о различных мировых сообществах жителей маленьких домов.

В последнее время минимализм во всем стал чрезвычайно популярным, сообщает Archdaily.

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Большинство миниатюрных домов в этом списке имеют около 46 квадратных метров площади и расположены за городом.

4 сообщества обитателей маленьких домиков со всего мира

Спар, Техас (США)

Этот город отличается цветными домиками / Фото Archdaily

Первый город в США, где принимают крошечные дома. Спар является классическим примером сообщества владельцев крошечных домов. Призывая к сохранению сельской жизни и уважения к природе, жители отмечают, что домики в малых городах дают максимум свободы и самодостаточности.

Хоть переехать сюда может каждый желающий, все крошечные дома должны иметь деревянные или металлические обрамления, туалеты, подключаемые к городским коммунальным службам. Город хотя и удален от других населенных пунктов, здесь все же есть скоростной интернет.

Терас, Британская Колумбия (Канада)

Владельцы имеют все удобства, которые есть в крупных городах / Фото Archdaily

Аналогом города Спар в Канаде является именно Террас. Расположен в отдаленном лесном районе Британской Колумбии, окруженном горами и рекой. Здесь можно арендовать дом за 700 американских долларов в месяц или же поставить собственное жилье.

Городок подключен к коммуникациям – здесь даже происходит уборка снега, а жители сортируют мусор. Также высокой популярностью у местных пользуются собственные барбекю-зоны.

Поля Куркку, префектура Чиба (Япония)

Здесь разрешено только краткосрочное пребывание / Фото Archdaily

В основанный музыкальным продюсером Такеши Кобаяси городок, входят деревянные домики, большинство из которых на колесах. Также здесь есть ферма из органических овощей, ранчо для кур, крытая столовая, где подают блюда с фермы, художественные инсталляции на открытом воздухе, и тому подобное.

Крошечный город доступен только для краткосрочного проживания, но опыт единения с природой в таком месте является незабываемым.

Муривай, Новая Зеландия

Этот городок пока на стадии разработки / Фото Archdaily

Это крошечное сообщество пока на стадии разработки. Основатель будущего городка предприниматель Кайрон Госс планирует, чтобы село состояло из крошечных домиков, которые построены их владельцами, подчеркивая свободу и самодостаточность.

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В центре городка было бы кафе и коворкинг. Хотя он еще не построен, но имеет целью расширить возможности движения крошечных домов в Новой Зеландии, где раньше существовали юридические трудности с такой застройкой.