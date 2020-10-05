Леброн Джеймс викупив розкішну віллу за понад 36 мільйонів доларів: історія будинку та фото
Ще у липні цього року стало відомо, що зірка НБА Леброн Джеймс планує купити розкішну віллу у Беверлі-Гіллз. Нещодавно елітна нерухомість стала повноцінною власністю баскетболіста, адже він офіційно виплатив 36,8 мільйона доларів за новий маєток в Середземноморському стилі. Історія та фото помешкання – в матеріалі.
Особняк був побудований ще у 30-ті роки минулого століття, повідомляє Architectural Digest.
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Раніше вілла належала покійному Лі Філіпу Беллу, але він далеко не перший власник.
Особняк постійно модернізували / Фото Architectural Digest
Побудований у 30-х роках минулого століття, він спочатку належав неназваному акторові, який отримав "Оскар". Пізніше господарем тут став підприємець Говард Г'юз. Післяч ого власником став саме Белл, який викупив будинок та прилеглу територію у 1986 році за 2,9 мільйона доларів.
У Леброна тепер буде власний тенісний корт / Фото Architectural Digest
З того часу колишній власник так його модернізував, що він став коштувати в кілька десятків разів більше. Тут було зроблено ландшафтні роботи на площі 1,1 гектара, а також на території самого особняка.
Леброн Джеймс є зіркою команди "Лос-Анджелес Лейкерс" / Eurosport
Сьогодні окрім головного будинку тут є ще два, а також тенісний корт, відкритий басейн та довгий цегляний під'їзд, що веде до невеличкої площі з фонтаном.
Будинок є дуже просторим / Фото Architectural Digest
Також є ще один фонтан у внутрішньому дворику та ще один всередині їдальні, яка має велике мансардне вікно. У вітальні є розсувні скляні двері, які виходять головний двір із приголомшливим краєвидом на місто.
З двору добре видно Лос-Анджелес / Фото Architectural Digest
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Окрім нової нерухомої власності, Леброн володіє принаймні ще двома будинками в Лос-Анджелесі.
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