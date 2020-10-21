Дискуссии о месте брутализма в современной архитектуре до сих пор идут. Кто-то считает их слишком серыми и абсолютно непривлекательными, а некоторые апеллируют к размаху причудливых бетонных структур. Как бы там ни было, на территории всей Европы до сих пор стоят модерные сооружения. Предлагаем вашему вниманию 5 самых красивых зданий в стиле брутализм.

Строительство модерных сооружений было на пике в 50-70 годах прошлого века, а брутализм является одним из самых популярных "отростков" стиля, сообщает Archdaily.

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Главный материал для строительства помещений в брутальном стиле – железобетон. Архитекторы пользовались гибкостью материала и разрабатывали причудливые величественные структуры, которые редко облицовывают снаружи, что и предоставляет им характерный серый цвет.

Брутализм лучше прижился в Советском Союзе, но коммунистическая верхушка всячески останавливала творческий полет архитекторов, поэтому в нафталиновой империи обычно строились серые и безликие коробки. Однако, в свободных странах Европы из бетона удалось построить настоящие шедевры.

5 самых красивых зданий Европы в стиле брутализм

Жилой дом, Флоренция / Италия



Строительство завершили в 1967 году / Фото Archdaily

Многоквартирный жилой дом не имеет внешнего декора, который здесь заменили маленькие окна. Находится в хорошем состоянии и используется по назначению.

Многоуровневый жилой комплекс, Вуппенталь / Германия



1966 – год возведения гиганта / Фото Archdaily

Во времена разделения Германии, присущие социалистическим обществам здания, строили также и в демократическом мире. Например, этот жилой комплекс в виде больших ступенек стоит в Рурской земли.

Студенческие общежития, Кретей / Франция



Студгородок возводили на протяжении 1969-1974 годов / Фото Archdaily

Недалеко от города Кретей тогдашняя французская власть построила комплекс из нескольких студенческих общежитий. Наибольшей особенностью огромных цилиндров являются балконы, которые здесь сделаны из бетона в виде цветочных лепестков.

Жилой дом, Мюнхен / Германия



Этот дом датируется 1973 годом / Фото Archdaily

Троица архитекторов Юрген Фрейхер фон Гагерн, Петер Людвиг и Удо фон дер Мюлен в своем проекте многоквартирного жилого дома также сделали акцент на балконах. Здесь они покосившиеся и частично утоплены или выступают за пределы фасада.

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Жилой комплекс, Италия / Генуя



Комплекс возводили в течение девяти лет, а первых жителей заселили в 1989 году / Фото Archdaily

Масштабная бетонная конструкция внешне напоминает большую прачечную. Этот комплекс был крупнейшим в Генуе на конец 80-х годов прошлого века.