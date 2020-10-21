Дискусії щодо місця бруталізму у сучасній архітектурі досі точаться. Хтось вважає їх занадто сірими та абсолютно непривабливими, а дехто апелює до розмаху вигадливих бетонних структур. Як би там не було, на території усієї Європи досі стоять модерні споруди. Пропонуємо вашій увазі 5 найкрасивіших будівель у стилі бруталізм.

Будівництво модерних споруд вибухнуло у 50-70 роках минулого століття, а бруталізм є одним з найпопулярніших "відростків" стилю, повідомляє Archdaily.

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Головний матеріал для будівництва приміщень в брутальному стилі – залізобетон. Архітектори користувались гнучкістю цього матеріалу та розробляли вигадливі величні структури, які рідко не облицьовували зовні, що надало їм характерного сірого кольору.

Бруталізм найкраще прижився у Радянському Союзі, але комуністична верхівка всіляко зупиняла творчий політ архітекторів, тож в нафталіновій імперії зазвичай будувались сірі та безликі коробки. Проте, у вільних країнах Європи з бетону вдалось побудувати справжні шедеври.

5 найкрасивіших будівель Європи у стилі бруталізм

Житловий будинок, Флоренція / Італія



Будівництво завершили у 1967 році / Фото Archdaily

Багатоквартирний житловий будинок без зовнішнього декору, який тут замінили маленькі вікна. Перебуває в хорошому стані та використовується за призначенням.

Багаторівневий житловий комплекс, Вуппенталь / Німеччина



1966 – рік зведення гіганта / Фото Archdaily

В часи поділу Німеччини, притаманні соціалістичним суспільствам будівлі, зводили також і в демократичному світі. Зокрема, цей житловий комплекс у вигляді великих східців стоїть в Рурській землі.

Студентські гуртожитки, Кретей / Франція



Студмістечко зводили протягом 1969-1974 років / Фото Archdaily

Неподалік міста Кретей тодішня французька влада побудувала комплекс з кількох студентських гуртожитків. Найбільшою особливістю величезних циліндрів є балкони, які тут зроблені з бетону у вигляді квіткових пелюсток.

Житловий будинок, Мюнхен / Німеччина



Цей будинок датується 1973 роком / Фото Archdaily

Трійця архітекторів Юрген Фрейхер фон Гагерн, Петер Людвіг та Удо фон дер Мюлен в своєму проєкті багатоквартирного житлового будинку також зробили акцент на балконах. Тут вони похилені та частково втоплені або ж виступають за межі фасаду.

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Житловий комплекс, Італія / Генуя



Комплекс зводили протягом дев'яти років, а перших мешканців заселили у 1989 році / Фото Archdaily

Масштабна бетонна конструкція зовні нагадує велику пральню. Цей комплекс був найбільшим в Генуї на кінець 80-х років минулого століття.