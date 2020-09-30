В столице Великобритании Лондоне выставили на продажу самый узкий дом в городе. Его ширина составляет всего 1 метр 65 сантиметров. Однако здание раскинулась на 5 этажах и содержит все необходимые комнаты для проживания небольшой семьи. Чем еще уникально это сооружение – читайте в материале.

Здание зажатое между старыми домами в лондонском районе Шепердс-Буш (Shepherd's Bush), пишет Today.

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Помещение имеет общую площадь 96 квадратных метров, а начальная цена составляет примерно 1,3 миллиона долларов.



Так выглядит спальня в домике / Фото Today

Внешне дом окрашен в синий цвет, что и отличает его от соседних сооружений. Нынешний владелец обустроил помещения в минималистическом стиле, но вся мебель и техника расположены вдоль стены, ведь другого варианта не придумаешь.



Дом имеет лишь по два окна на каждом из этажей / Фото Today

На цокольном этаже расположена прихожая с винтовой лестницей, ведущей на верхние уровни, также именно отсюда есть выход к достаточно просторного внутреннего дворика, что делает именно этот этаж наиболее комфортным для жителей.

На втором этаже расположены гостиная и кухня, а на верхних трех – спальни. Рядом с основной спальней оборудована ванная комната и небольшой гардероб.



Меньше всего свободного пространства осталось на кухне / Фото Today

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Внутри стены в основном белого цвета, а на полу – паркет.

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