В столиці Великої Британії Лондоні виставили на продаж найвужчий будинок у місті. Його ширина становить всього 1 метр 65 сантиметрів. Проте будівля розкинулась на 5 поверхах та містить всі необхідні кімнати для проживання невеликої сім'ї. Чим ще унікальна ця споруда – читайте в матеріалі.

Будівля затиснута між старими будинками в лондонському районі Шепердс-Буш (Shepherd's Bush), пише Today.

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Приміщення має загальну площу 96 квадратних метрів, а початкова ціна становить приблизно 1,3 мільйона доларів.



Так виглядає спальня в будиночку / Фото Today

Зовні будинок пофарбований у синій колір, що і відрізняє його від сусідніх споруд. Нинішній власник облаштував приміщення в мінімалістичному стилі, але всі меблі так прилади розташовані вздовж стіни, адже іншого варіанту не вигадаєш.



Будинок має лише по два вікна на кожному з поверхів / Фото Today

На цокольному поверсі розташований передпокій з гвинтовими сходами, що ведуть на верхні поверхи. Також саме звідси є вихід до доволі просторого внутрішнього дворика, що робить саме цей рівень найбільш комфортним для мешканців.

На другому поверсі розташовані вітальня та кухня, а на верхніх трьох – спальні. Поруч з основною спальнею облаштована ванна кімната та невеликий гардероб.



Найменше вільного простору лишилось на кухні / Фото Today

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Всередині стіни здебільшого білого кольору, а на підлозі вистелений паркет.

Дивіться більше фото найвужчого будинку в Лондоні: