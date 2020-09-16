Нещодавно в Парижі завершився міжнародний конкурс проєктів громадських просторів "DNA PARIS DESIGN AWARD 2020". Серед 15 фіналістів до п'ятірки найкращих потрапила робота польського архітектора Павла Гробельного. Чим особливий громадський простір в Познані – читайте в матеріалі.

Проєкт Павла Гробельного був завершений ще у 2018 році, тоді ж його відзначили у Польщі, а пізніше на озброєння взяли і в Парижі, повідомляє Mad White.

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Міжнародне журі паризького конкурсу "DNA PARIS DESIGN AWARD 2020" відібрало п'ятнадцять найкраще спроєктованих публічних просторів з усього світу. Переможцями стали 5 з них – проєкти з Канади, Гонконгу, Японії та Польщі.



Сквер дає можливість відвідувачам перепочити / Фото Mad White

Робота польського архітектора Павла Гробельного розташована у місті Познань та являє собою переосмислення невеликого скверу з використанням дерева.



За задумом архітектора, інсталяція зможе служити для великої кількості осіб одночасно / Фото Mad White

Як і інші роботи Павла, цей характеризується екологічністю та мінімалізмом. Новий простір складається з низьких зелених насаджень, посеред яких розміщено круглу дерев'яну платформу, яку розділяє брукована стежка. Підвищення пристосоване для відпочинку перехожих.



Тут також є невелике підвищення / Фото Mad White

Загалом роботи архітектора вже реалізували в саду поряд з Королівською бібліотекою в Брюсселі, музеєм прикладного мистецтва в Будапешті, і в найбільшому міському парку в Шанхаї. Павло Гробельний також є автором серії вуличних меблів для ділового району Ла-Дефанс у Парижі.

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Мінімалізм та повага до природи – головні риси проєктів архітектора / Фото Mad White