Город Чжухай, расположенный рядом с огромными туристическими центрами Гонконг и Макао, признан лучшим для жизни городом Китая. Он расположен на побережье Южно-Китайского моря и скоро будет соединен с Гонконгом самым длинным в мире мостом. Также здесь возведут экологический и инновационный микрорайон. Больше о городе – читайте в материале.

Этим городом заинтересовались крупные архитектурные фирмы, сообщает Archdaily.

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Превратить планируют район, который расположен рядом с набережной. Архитекторы обещают создать "живую, низкоуглеродистую набережную общину рядом с бизнес-центром в дельте реки Перл".



Мост также соединяет город с аэропортом / Фото Archdaily

В новом микрорайоне площадью 5,6 миллиона квадратных метров будут расположены офисы, жилые дома, помещения для розничной торговли и инновационная инфраструктура.

Город получит много крытых пешеходных тротуаров, велосипедных дорожек, большое количество эстакад, виадуков и мостов.



По городу будет комфортно гулять даже в дождь / Фото Archdaily

Также здесь планируют установить новые стандарты общественного транспорта. Вскоре в городе появится мощный транспортный узел, который предлагает сообщение с сушей, морем и железной дорогой.

Башня высотой 318 метров поднимается в самом центре района, структура состоит из 64 этажей, из которых 35 – это офисные помещения. Завершается небоскреб 20-этажным отелем, баром и смотровой площадкой.



У жителей будет все необходимое / Фото Archdaily

Проект разработан так, чтобы минимизировать потребление природного газа и экономить воду. К тому же, здания оборудуют солнечными панелями и системами сбора воды.

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