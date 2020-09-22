Місто Чжухай, яке розташоване поряд з величезними туристичними центрами Гонконг та Макао, визнано найкращим для життя містом Китаю. Воно розташоване на узбережжі Південно-Китайського моря та скоро буде з'єднане з Гонконгом найдовшим у світі мостом. Також тут зведуть екологічний та інноваційний мікрорайон. Більше про місто – читайте в матеріалі.

Цим містом зацікавились великі архітектурні фірми, повідомляє Archdaily.

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Перетворити планують район, який розташований поряд з набережною. Архітектори обіцяють створити "жваву, низьковуглецеву набережну громаду поряд з бізнес-центром в дельті річки Перли".



Міст також сполучить місто з аеропортом / Фото Archdaily

У новому мікрорайоні площею 5,6 мільйона квадратних метрів будуть розташовані офіси, житлові будинки, приміщення для роздрібної торгівлі та інноваційна інфраструктура.

Місто матиме багато критих пішохідних тротуарів, велосипедних доріжок, велику кількість естакад, віадуків та мостів.



По місту буде комфортно гуляти навіть у дощ / Фото Archdaily

Також тут планують встановити нові стандарти щодо громадського транспорту. Незабаром у місті постане потужний транспортний вузол, який пропонує сполучення із сушею, морем та залізницею.

Вежа висотою 318 метрів піднімається в самому центрі району, структура складається з 64 поверхів, з яких 35 – це офісні приміщення. Завершується хмарочос 20-поверховим готелем, баром та оглядовим майданчиком.



У мешканців буде все необхідне / Фото Archdaily

Проєкт розроблений так, щоб мінімізувати споживання природного газу та економити воду. До того ж будівлі обладнають сонячними панелями та системами збору води.

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