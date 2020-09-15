Марокканская архитектурная студия у себя на родине возвела жилой дом. Пятиэтажное сооружение расположено в городе Касабланка и отличается белоснежными стенами, террасами и традиционной местной плиткой в интерьере.

Помещение состоит из трех полных этажей, и двух меньших, сообщает Archdaily.

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Все апартаменты имеют террасы, которые строились, чтобы создать буферную зону между внутренними пространствами жилья и улицей. Балконы простираются по всей площади фасада и поделены перегородками.

"Легкость" дома объясняется его белоснежным фасадом / Фото Archdaily

И снаружи и изнутри здание отличается белоснежными стенами, которые позволяют получить светлую жилую площадь и при этом сохранить светлую атмосферу внутри. Боковые панели террас здесь покрыты зеленой традиционной марокканской плиткой, которая контрастирует с белизной стен.

Традиционная керамическая плитка часто используется в интерьерах помещений в Марокко / Archdaily

По словам архитекторов, именно такой тип архитектуры должен стать репрезентативным и ассоциироваться с современным, типично марокканским.

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