Марокканская плитка и террасы: фото комфортной жилой многоэтажки из Африки
Марокканская архитектурная студия у себя на родине возвела жилой дом. Пятиэтажное сооружение расположено в городе Касабланка и отличается белоснежными стенами, террасами и традиционной местной плиткой в интерьере.
Помещение состоит из трех полных этажей, и двух меньших, сообщает Archdaily.
К теме: Трехмерные дома: в Китае возвели многоэтажки со странными террасами – фото
Все апартаменты имеют террасы, которые строились, чтобы создать буферную зону между внутренними пространствами жилья и улицей. Балконы простираются по всей площади фасада и поделены перегородками.
"Легкость" дома объясняется его белоснежным фасадом / Фото Archdaily
И снаружи и изнутри здание отличается белоснежными стенами, которые позволяют получить светлую жилую площадь и при этом сохранить светлую атмосферу внутри. Боковые панели террас здесь покрыты зеленой традиционной марокканской плиткой, которая контрастирует с белизной стен.
Традиционная керамическая плитка часто используется в интерьерах помещений в Марокко / Archdaily
По словам архитекторов, именно такой тип архитектуры должен стать репрезентативным и ассоциироваться с современным, типично марокканским.
Популярное: Вертикальный дом: в Южной Корее пара построила семейное жилье странной формы – фото