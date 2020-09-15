Марокканська архітектурна студія у себе на батьківщині звела житловий будинок. П'ятиповерхова споруда розташована у місті Касабланка та вирізняється білосніжними стінами, терасами і традиційною місцевою плиткою в інтер'єрі.

Приміщення складається з трьох повних поверхів, та двох менших, повідомляє Archdaily.

До теми: Тривимірні будинки: в Китаї звели багатоповерхівки з дивними терасами – фото

Усі апартаменти мають тераси, які будувались, щоб створити буферну зону між внутрішніми просторами житла та вулицею. Балкони простягаються по усій площі фасаду і поділені перегородками.



"Легкість" будинку пояснюється його білосніжним фасадом / Фото Archdaily

І зовні і зсередини будівля вирізняється білосніжними стінами, які дозволяють отримати світлу житлову площу та при цьому зберегти світлу атмосферу всередині. Бічні панелі терас тут покриті зеленою традиційною марокканською плиткою, яка контрастує з білизною стін.



Традиційна керамічна плитка часто використовується в інтер'єрах помешкань в Марокко / Archdaily

За словами архітекторів, саме такий тип архітектури повинен стати репрезентативним та асоціюватись з сучасним, типово марокканським.

Популярне: Вертикальний будинок: в Південній Кореї пара збудувала сімейне житло дивної форми – фото