"Труба", "Сталінське метро", "Підводний човен" – ще так називають його в Києві. Споруді майже 100 років, будувалась вона в умовах повної секретності, адже мала бути важливим стратегічним об'єктом – це одна з частин недобудованого підземного тунелю під Дніпром.

Кесон – це бетонна конструкція, яку поміщають під воду або під ґрунт на велику глибину, щоб утворити підземну камеру. Так, усе правильно, кесон мав бути під землею, але цього не сталось. Його почали будувати ще у 1936 році, коли Союз готувався до війни, про це пише видання The Village.

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Цей проєкт називають ще "Сталінське метро", адже нібито наказ про будівництво віддав сам Йосип Сталін, роботи проводили в суворій секретності, залучали переважно колишніх військових. Окрім кесона на Оболоні, система включала й інші об'єкти, які називались титулами: у місті побудували бетонний завод, компресорну підстанцію, додаткову залізницю та навіть ТЕЦ – вона збереглася до наших днів і працює біля Центрального вокзалу.



Кесон мав відігравати оборонну роль / Фото The Village

Коли виконали частину робіт і під Дніпром проклали загалом понад півтора кілометра тунелів, у 1941 році роботи пригальмували – усі ресурси перекинули на війну. Після визволення Києва у 1944 році будівництво відновили, та воно вже не було таким масштабним, як раніше. Остаточно його припинили в 1949-му, визнали недоцільним.

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Оскільки це мала бути мережа тунелів, це не єдиний кесон у Києві – схожий є на Осокорках, але він уже частково занурений під ґрунт. Там він просто затоплений водою. Ще два кесони та наземні тунелі збереглися на Жуковому острові.



Кесон – улюблене місце для ночівлі безхатьків / Фото The Village

У 2017 році "Парк "Наталка" запропонував перетворити бетонний кесон на артпростір під назвою "АртКесон". Проєкт реконструкції розробили волонтери. Пропонували розділити новий простір на три зони. Перша зона – відкрита. Це територія перед кесоном, а також майданчики зі сходами, пандусом і місцями відпочинку на самому кесоні. Друга зона – це зал усередині, де проводитимуть заходи, він буде закритим.



Проєкт реконструкції кесона в громадський простір / Фото The Village

Третя зона буде поруч – сцена у вигляді залізничної платформи. Її пропонують використовувати як майданчик для майстер-класів, виступів артистів, а також для перегляду фільмів.



Cьогодні він виглядає доволі недоглянуто / Фото The Village

На території поруч із кесоном хотіли облаштувати альпійський газон і розміщувати там артінсталяції та скульптури сучасного мистецтва. Проєкт також передбачав, що кесон із приватної власності переведуть у комунальну, тобто його повернуть місту.