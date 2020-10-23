В китайском городе Хэфэй руководство местного музыкального учебного заведения свело современный студенческий кампус. Местные жители будут проживать в современных многоэтажных зданиях, а в некоторых из них разместят концертные залы. Больше о жилье, которое "пронизано" музыкой – читайте в материале.

Некоторые из зданий даже будут объединены трехэтажными коридорам, пишет Archdaily.

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Коридоры, архитекторы называют "мостами", используются для усиления связей между студентами, а белое внутреннее пространство смягчает масштабы здания и делает их более доступными.



Во внутреннем дворике организовали "японский сад" с озером / Фото Archdaily

На одном из углов кампуса расположено здание, которое предназначено для игры на фортепиано. А интерьеры всех зданий реферируют к черно-белым клавишам этого музыкального инструмента. Стены здесь преимущественно белые, а поручни черные.



Интерьеры здесь базируются на контрасте черного белого цвета / Фото Archdaily

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Здания для фортепиано были призваны сформировать индивидуальное пространство для отдыха жителей. Весь комплекс формирует длинный прямоугольник вокруг внутреннего дворика, который состоит из озера и парковой зоны.

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