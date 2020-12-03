Доступность для всех групп населения сегодня является одной из важнейших элементов при планировании новых инфраструктурных или архитектурных проектов. К сожалению, большинство городов мира до сих пор остаются маломобильными и составляют большую помеху для людей с инвалидностью. Какие меры принимаются в мире, чтобы улучшить мобильность городов и почему это важно – читайте в материале.

Сегодня в мире, в том числе и в Украине, все чаще используют так называемую тактильную или рельефную брусчатку и плитку, пишет Дом 24 со ссылкой на Archdaily.

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Аналитики акцентируют внимание на том, что архитектурные дизайнеры решают проблему маломобильности своих проектов добавлением пандусов или расширением коридоров. Однако, инклюзивность заключается не только в доступности для людей с тележками. Для этого надо принимать целый ряд комплексных мероприятий для людей с недостатками зрения и слуха.



Инклюзивность должна способствовать лучшей навигации для всех групп населения / Фото Archdaily

Впервые о тактильной плитке и брусчатке заговорили в 1965 году. Именно тогда японский инженер и изобретатель Сеичи Мияке впервые разработал тактильную брусчатку, чтобы помочь своему другу, у которого начался процесс ухудшения зрения.



Рельеф имеет различные виды / Фото Archdaily

Через два года после его изобретения, город Окаяма на западе Японии стал первым городом, где установили тактильную брусчатку. Через десять лет ее уже активно использовала японская железная дорога. На краю вокзальных платформ появилась линия рельефной брусчатки, которая предупреждала слабовидящих об опасности. Вскоре изобретение распространилось за пределы Японии и сегодня его используют во всем мире.



Такие линии сигнализируют о направлении движения / Фото Archdaily

Существует широкий выбор различных видов тактильной брусчатки с различными цветами и маркировкой, что указывает на разное значение. Рельефную брусчатку часто окрашивают в яркие цвета, чтобы сделать ее более заметными для слабовидящих пешеходов. К примеру, специальный закон в США требует, чтобы цветная контрастность тактильного кирпича и прилегающей к ней брусчатке составляла не менее 70%.



Брусчатка такого типа все чаще появляется и в украинских городах / Фото Archdaily

Большинство стран используют для этого ярко-желтый цвет. Рельеф брусчатки также информирует о видах опасности. Если на ней рельеф в виде пузырьков, то брусчатка сигнализирует о переходе с тротуара на дорогу. Пузырьки в шахматном порядке информируют о крае железнодорожной платформы.



Здесь брусчатка указывает на движение по тротуару и останавливает от выхода на велосипедную дорожку / Фото Archdaily

Сплошные линии на мостовой поперек дороги предупреждают об особой опасности – например о начале лестничного марша. Если сплошные линии расположены в направлении движения, то они помогают людям с недостатками зрения добраться из точки А в точку Б, не задев при этом препятствий, уличной мебели или растений.

Схема различных видов брусчатки / Фото Archdaily

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Тактильные поверхности помогают серьезно упростить жизнь людей с инвалидностью, и архитектурные, особенно инфраструктурные проекты должны учитывать увеличение мобильности для всех групп населения.