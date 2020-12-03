Доступність для усіх груп населення сьогодні є однією з найважливіших елементів при плануванні нових інфраструктурних або архітектурних проєктів. На жаль, більшість міст світу і досі залишаються маломобільними та становлять велику перешкоду для людей з інвалідністю. Які заходи вживають у світі, щоб покращити мобільність міст та чому це важливо – читайте в матеріалі.

Сьогодні у світі, в тому числі і в Україні, все частіше використовують так звану тактильну або рельєфну бруківку та плитку, пише Дім 24 з посиланням на Archdaily.

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Аналітики акцентують увагу на тому, що архітектурні дизайнери вирішують проблему маломобільності своїх проєктів додаванням пандусів або розширенням коридорів. Проте, інклюзивність полягає не лише у доступності для людей з візками. Для цього треба вживати цілу низку комплексних заходів для людей з вадами зору та слуху.



Інклюзивність повинна сприяти кращій навігації для усіх груп населення / Фото Archdaily

Вперше про тактильну плитку та бруківку заговорили у 1965 році. Саме тоді японський інженер і винахідник Сеїчі Міяке вперше розробив тактильну бруківку, щоб допомогти своєму другові, в якого почався процес погіршення зору.



Рельєф має різні види / Фото Archdaily

Через два роки після його винаходу, місто Окаяма на заході Японії стало першим містом, де встановили тактильну бруківку. Через десять років її вже активно використовувала японська залізниця. Так, на краю вокзальних платформ з'явилась лінія рельєфної бруківки, яка попереджала людей з вадами зору про небезпеку. Незабаром винахід поширився за межі Японії і сьогодні його використовують в усьому світі.



Такі лінії сигналізують про напрямок руху / Фото Archdaily

Існує широкий вибір різних видів тактильної бруківки з різними кольорами та маркуванням, що вказують на різне значення. Рельєфну бруківку часто забарвлюють у яскраві кольори, щоб зробити їх більш помітними для слабозрячих пішоходів. До прикладу, спеціальний закон у США вимагає, щоб кольорова контрастність тактильної цегли та прилеглої до неї бруківки становила щонайменше 70%.



Бруківка такого типу все частіше з'являється і в українських містах / Фото Archdaily

Більшість країн використовують для цього яскраво-жовтий колір. Рельєф бруківки також інформує про види небезпеки. Якщо на бруківці рельєф у вигляді пухирців, то він сигналізує про перехід з тротуару на дорогу. Пухирці у шаховому порядку інформують про край залізничної платформи.



Тут бруківка вказує на рух по тротуарі та зупиняє від виходу на велосипедну доріжку / Фото Archdaily

Суцільні лінії на бруківці поперек дороги попереджають про особливу небезпеку – наприклад про початок сходового маршу. Якщо суцільні лінії розташовані у напрямку руху, то вони допомагають людям з вадами зору дістатись з точки А в точку Б, не зачепивши при цьому перешкод, вуличних меблів або рослин.



Схема різних видів бруківки / Фото Archdaily

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Тактильні поверхні допомагають серйозно спростити життя людей з інвалідністю, тож архітектурні, а особливо інфраструктурні проєкти повинні враховувати збільшення мобільності для усіх груп населення.