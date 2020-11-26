В Париже кардинально перепланируют площади и скверы: уже готово 7 проектов – фото
В рамках развития доступности для пешеходов в столице Франции, архитекторы разработали 7 проектов перепланировки. Изменить планируют сразу 7 известных мест в Париже, а некоторые работы уже стартовали. Больше о масштабных изменениях для популярных мест Парижа – читайте в материале.
Изменения начались еще на площади Республики в 2013 году, сообщает Inhabitat.
Рекомендуем: Велосипедная поездка по деревьям: в Бельгии открыли странную велосипедную дорожку – фото
Первый из семи проектов уже закончили. Там вместо автомобильных дорог появились пешеходная площадь, которая засаженная деревьями и устлана скамейками. Следующим местом для редизайна стала площадь Бастилии в Париже, которая раньше была большим кольцом. Здесь работы стартовали еще в 2017 году.
Площади планируют лучше адаптировать под нужды пешеходов / Фото Inhabitat
Главной целью таких изменений в городе называют создание зеленой инфраструктуры, доступных пешеходных зон, увеличение количества велосипедных дорожек, городских парков, зеленых насаждений и общественных мест.
Большую часть площади возле монумента отдадут велосипедистам и пешеходам / Фото Inhabitat
Каждый из проектов предусматривает переформатирование общественных пространств, чтобы увеличить площадь для пешеходов по крайней мере до 50% от общей площади.
Читайте также: Архитектура в гармонии с природой: фото лучших сооружений в красивых местах на планете
Парижане осознают, что когда-то их волшебные площади сегодня стали обычными перекрестками,
– рассказал один из французских чиновников.
Смотрите больше фото проектов реконструкции площадей Парижа:
Поделиться новостью
-
Удобная инфраструктура и парк: стартуют продажи квартир в ЖК "LIFE STORY" – детали и скидки3 ноября , 17:14
-
1300 непрерывной работы: как выглядит самый старый отель в мире – фото24 ноября , 16:09
-
Сливаясь с природой: в Индонезии открыли эко-курорт и предлагают инвестировать в него – фото23 ноября , 16:49