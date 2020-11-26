В рамках развития доступности для пешеходов в столице Франции, архитекторы разработали 7 проектов перепланировки. Изменить планируют сразу 7 известных мест в Париже, а некоторые работы уже стартовали. Больше о масштабных изменениях для популярных мест Парижа – читайте в материале.

Изменения начались еще на площади Республики в 2013 году, сообщает Inhabitat.

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Первый из семи проектов уже закончили. Там вместо автомобильных дорог появились пешеходная площадь, которая засаженная деревьями и устлана скамейками. Следующим местом для редизайна стала площадь Бастилии в Париже, которая раньше была большим кольцом. Здесь работы стартовали еще в 2017 году.



Площади планируют лучше адаптировать под нужды пешеходов / Фото Inhabitat

Главной целью таких изменений в городе называют создание зеленой инфраструктуры, доступных пешеходных зон, увеличение количества велосипедных дорожек, городских парков, зеленых насаждений и общественных мест.



Большую часть площади возле монумента отдадут велосипедистам и пешеходам / Фото Inhabitat

Каждый из проектов предусматривает переформатирование общественных пространств, чтобы увеличить площадь для пешеходов по крайней мере до 50% от общей площади.

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Парижане осознают, что когда-то их волшебные площади сегодня стали обычными перекрестками,

– рассказал один из французских чиновников.

Смотрите больше фото проектов реконструкции площадей Парижа: