Большинство австралийских городов отличаются размахом при строительстве. Однако, существуют районы с плотной застройкой, где реконструкцию провести почти невозможно. Это имение находится именно в плотном районе города Мельбурн, где стоят только одноэтажные дома. Несмотря на это, здание получило дополнительный "скрытый" этаж и стильный ремонт. Больше о реконструированом доме читайте в материале.

Дом расположен в пригороде Мельбурна под названием Южная Ярра, пишет His.ua.

Вас может заинтересовать: Подвесные жалюзи: стильное нововведения для частных домов из США – фото

Реконструкцией дома занималась студия Mittelman Amsellem Architects. Ранее имение было одноэтажным, как и остальные в этом районе. Однако, в ходе реконструкции на крыше достроили еще один уровень.



От улицы дом кажется одноэтажным / Фото His.ua

Архитекторы назвали этаж скрытым, потому что его не видно со стороны улицы. Второй этаж спрятан под классической скатной крышей, а над ним возвышается бок дымохода из красного кирпича.



Однако с заднего двора уже хорошо видно дополнительный уровень / Фото His.ua

Здание также имеет собственную террасу, а двор граничит с территориями соседей, живущих с северной и южной сторон.



Интерьер помещения стал белоснежным / Фото His.ua

Изнутри и снаружи помещения получило белоснежные стены и частично стеклянную крышу. Таким образом дом получил много естественного света.

К слову: Здесь можно ходить голым: в Эквадоре разработали миниатюрный дом в стиле лофт – фото

Смотрите больше фото реконструированного имения: