Мінімалізм та прихований поверх: в Австралії реконструювали стильний маєток – фото
Більшість австралійських міст вирізняються розмахом при будівництві. Проте, існують райони зі щільною забудовою, де реконструкцію провести майже нереально. Цей маєток розташований саме в щільному районі міста Мельбурн, де стоять лише одноповерхові будинки. Попри це, будівля отримала додатковий "прихований" поверх та стильний ремонт. Більше про реконструйований будинок читайте в матеріалі.
Будинок розташований у передмісті Мельбурна під назвою Південна Ярра, пише His.ua.
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Реконструкцією будинку займалась студія Mittelman Amsellem Architects. Раніше маєток був одноповерховим, як і решта у цьому районі. Проте, в ході реконструкції на даху добудували ще один рівень.
Від вулиці будинок здається одноповерховим / Фото His.ua
Архітектори назвали поверх прихованим, бо його не видно з боку вулиці. Другий поверх захований за класичним скатним дахом, а над ним височиться край димоходу з червоної цегли.
Проте із заднього двору вже добре видно додатковий рівень / Фото His.ua
Будівля також має власну терасу, а двір межує з територіями сусідів, що живуть з північної та південної сторін.
Інтер'єр приміщення став білосніжним / Фото His.ua
Зсередини та зовні приміщення отримало білосніжні стіни та частково скляний дах. Таким чином будинок отримав багато природного світла.
До слова: Тут можна ходити голим: в Еквадорі розробили мініатюрний будинок в стилі лофт – фото
Дивіться більше фото реконструйованого маєтку:
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