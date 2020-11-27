Архитектор Олсон Кундиг спроектировал небольшой стеклянный дом с подвесными деревянными жалюзи. Плиты поднимаются и опускаются по принципу подъемных мостов. Дом проектировали как помещение для отдыха местного писателя. Больше о стеклянный доме с деревянным жалюзи – читайте в материале.

Дом расположен на острове Сан-Хуан, штат Вашингтон, пишет Dezeen.

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Помещение является письменным кабинетом и комнатой для гостей одновременно, но сам писатель приезжает сюда лишь изредка. Именно поэтому здесь используют деревянные жалюзи – чтобы защитить дом.



Дом полностью стеклянный / Фото Dezeen

В общем дом состоит из одной комнаты и имеет 46 квадратных метров. Деревянный пол делит пространство пополам с панелью из почерневшей стали, которая лежит под небольшим черным камином.



В доме есть небольшой камин / Фото Dezeen

В доме также есть раскладная кровать, что появляется со стены при необходимости. В задней части жилья также есть небольшая кухня и отдельная ванная комната.

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