Подвесные жалюзи: стильное нововведения для частных домов из США – фото
Архитектор Олсон Кундиг спроектировал небольшой стеклянный дом с подвесными деревянными жалюзи. Плиты поднимаются и опускаются по принципу подъемных мостов. Дом проектировали как помещение для отдыха местного писателя. Больше о стеклянный доме с деревянным жалюзи – читайте в материале.
Дом расположен на острове Сан-Хуан, штат Вашингтон, пишет Dezeen.
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Помещение является письменным кабинетом и комнатой для гостей одновременно, но сам писатель приезжает сюда лишь изредка. Именно поэтому здесь используют деревянные жалюзи – чтобы защитить дом.
Дом полностью стеклянный / Фото Dezeen
В общем дом состоит из одной комнаты и имеет 46 квадратных метров. Деревянный пол делит пространство пополам с панелью из почерневшей стали, которая лежит под небольшим черным камином.
В доме есть небольшой камин / Фото Dezeen
В доме также есть раскладная кровать, что появляется со стены при необходимости. В задней части жилья также есть небольшая кухня и отдельная ванная комната.
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