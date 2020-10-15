Британец Джошуа Абботт издал путеводитель по модернизму в архитектуре Метро-Ленда. Речь идет о модернистских зданиях вблизи скоростной железной дороги Лондона, которая впоследствии стала частью метро. Путеводитель показывает 200 зданий, которые своим внешним видом разительно диссонируют с традиционной архитектурой города. Больше о модернистских зданиях – читайте в материале.

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Большинство зданий, которые представлены в пособии, были построены еще в 20-20 годах прошлого века.

Абботт начал документировать архитектуру района во время обучения в университетском городке Харроу Вестминстерского университета, поскольку он заметил, что случайные современные здания выделяются в основном в традиционных жилых пригородах.

Модернистские здания и здания в стиле арт-деко, которые появились в этой местности, привлекают внимание использованием бетона, стали и стекла. Чаще всего это кинотеатры, станции метро и школы,

– рассказывает Абботт.

По словам творца путеводителя, он надеется, что его работа приковывает внимание к модернистским зданиям и помещениям в стиле арт-деко, хай-тека, брутализма и тому подобное.

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Спорткомплекс имени Оуэна Уильямса



Сооружение восстало здесь в 1934 году / Фото Dezeen

Сегодня это здание больше не используется по назначению и чаще пустует. Гиганту модернизма уже более 80 лет и помещения постепенно отходит на второй план.

Железобетонная кровля здесь имеет 72 метра длины и поддерживается монументальными внешними опорами и квадратными водонапорными башнями.

Общественный центр Энфилда



Здание завершили 45 лет назад / Фото Dezeen

Один из многих общественных центров, массово строили в городе в послевоенный период. Сам автор описывает эту несвойственную для Лондона конструкцию как бескомпромиссный брутализм. Впрочем, сегодня их все чаще разрушают, чтобы освободить места под жилые комплексы.

Кинотеатр Rayners Lane Grosvenor



Здание построили в 1936 году / Фото Dezeen

Бывший кинотеатр, ныне зороастрийский центр, имеет фасад, который якобы проектировали так, чтобы было похоже на хобот слона.

Кусок пышного ар-деко среди кирпича и дерева,

– объясняет автор путеводителя.

Частный дом на улице Зеленой



Здание подверглось реновации несколько лет назад / Фото Dezeen

Яркий пример здания, которое резко диссонирует с окружающей архитектурой. Его возвели в 60-х годах прошлого века рядом с Темзой в Чисвику.

Дизайн идеально подходит для своего времени, здесь созданы стальные винтовые лестницы внутри и бетонные рельефы снаружи.

Hille House



Помещение построили в 1961 году / Фото Dezeen

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Офисное здание образца 60 годов прошлого века. Построено как офис, выставочный зал и заводской комплекс для мебельной компании Hille, которая была популярной в свое время. Сегодня здесь располагаются офисы небольших компаний города.