Британець Джошуа Абботт видав путівник по модернізму в архітектурі Метро-Ленду. Йдеться про модерністські будівлі поблизу швидкісної залізниці Лондона, яка згодом стала частиною метро. Посібник показує 200 будівель, які своїм зовнішнім виглядом разюче дисонують з традиційною архітектурою міста. Більше про модерністські будівлі – читайте в матеріалі.

Ми відібрали для вас 5 кращих будівель, які абсолютно не підходять північно-західній околиці Лондона, інформує Dezeen.

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Більшість будівель, які представлені у посібнику, були зведені ще у 20-20 роках минулого століття.

Абботт почав документувати архітектуру району під час навчання в університетському містечку Гарроу Вестмінстерського університету, оскільки він помітив, що випадкові сучасні будівлі виділяються в основному в традиційних житлових передмістях.

Модерністські будівлі та будівлі в стилі арт-деко, які з'явилися в цій місцевості, привертають увагу використанням бетону, сталі та скла. Найчастіше це кінотеатри, станції метро та школи,

– розповідає Абботт.

За словами укладача путівника, він сподівається, що його робота прикує увагу до модерністських будівель та приміщень у стилі арт-деко, хай-теку, бруталізму тощо.

5 споруд, які непритаманні Лондону

Спорткомплекс імені Оуена Вільямса



Споруда повстала тут у 1934 році / Фото Dezeen

Сьогодні ця будівля більше не використовується за призначення та здебільшого пустує. Гіганту модернізму вже понад 80 років і приміщення поступово відходить на другий план.

Залізобетонна покрівля тут має 72 метри довжини і підтримується монументальними зовнішніми опорами та квадратними водонапірними вежами.

Громадський центр Енфілда



Будівлю завершили 45 років тому / Фото Dezeen

Один з багатьох громадських центрів, які масово будували в місті у післявоєнний період. Сам автор описує цю непритаманну для Лондона конструкцію як безкомпромісний бруталізм. Втім, сьогодні їх все частіше руйнують, щоб звільнити місце під житлові комплекси.

Кінотеатр Rayners Lane Grosvenor



Будівлю звели у 1936 році / Фото Dezeen

Колишній кінотеатр, нині зороастрійський центр, має фасад, який начебто проєктували так, щоб було схоже на хобот слона.

Шматок пишного арт-деко серед цегли та деревини,

– пояснює автор путівника.

Приватний будинок на вулиці Зеленій



Будівля зазнала реновації кілька років тому / Фото Dezeen

Яскравий приклад будівлі, яка різко дисонує з навколишньою архітектурою. Її звели у 60-х роках минулого століття поруч із Темзою в Чісвіку.

Дизайн ідеально підходить для свого часу, тут створені сталеві гвинтові сходи всередині і бетонні рельєфи зовні.

Hille House



Приміщення звели у 1961 році / Фото Dezeen

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Офісна будівля зразка 60- років минулого століття. Побудована як офісний, виставковий зал та заводський комплекс для меблевої компанії Hille, котра була популярною свого часу. Сьогодні тут розташовуються офіси невеликих компаній міста.