В 2019 году запатентовали строительную технологию, которая позволяет изготавливать строительные системы из переработанных пластиковых отходов. Сегодня появляются первые проекты с использованием этой технологии. Пока это школы, больницы, склады и дома для беженцев. Более о технологии – читайте в материале.

Новая технология разработана стартапом Othalo совместно с университетом из норвежского города Трьомсе, сообщает Archdaily.

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В течение многих лет пластик стал основой для упаковки продуктов почти всех корпораций мира. Начиная 1950-х годов было изготовлено более 9 миллиардов тонн пластика, лишь 9% из которого переработали.



Во всем мире ежеминутно покупают миллион пластиковых бутылок / Фото Unsplash

Согласно прогнозам, к 2050 году в океанах будет больше пластика, чем рыбы (в соотношении по весу). К тому же пластик является нефтепродуктом, и его производство еще больше способствует разрушительным климатическим последствиям.



Новая технология может решить сразу две проблемы / Фото Archdaily

Еще одной проблемой является отсутствие или недостаточная обеспеченность жильем в бедных странах Африки и Азии. По данным ООН, более полутора миллиарда людей во всем мире нуждаются в улучшении жилищных условий, еще более 100 миллионов человек вообще не имеют жилья.

В результате энтузиасты с Othalo и университета в Тромсе взялись решить две проблемы за один раз.



Пока технологию будут использовать для социальных помещений / Фото Archdaily

Ето позволяет создавать дешевое и экологичное жилье. Строить его будут из блоков, имеющих площадь 60 квадратных метров. На один блок в среднем идет восемь тонн пластика. По подсчетам, с тем количеством пластиковых отходов, которые уже изготовлены и загрязняют планету, можно построить миллиард домов.

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Технология уже прошла необходимые тесты и в ближайшее время может быть впервые воплощена в жизнь.