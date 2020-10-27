У 2019 році запатентували будівельну технологію, яка дозволяє виготовляти будівельні системи з перероблених пластикових відходів. Сьогодні з'являються перші проєкти з використанням цієї технології. Поки це школи, лікарні, склади та будинки для біженців. Більше про технологію – читайте в матеріалі.

Нова технологія розроблена стартапом Othalo спільно з університетом з норвезького міста Трьомсе, повідомляє Archdaily.

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Протягом багатьох років пластик став основою для пакування продуктів майже усіх корпорацій світу. з 1950-х років було виготовлено понад 9 мільярдів тонн пластику, лише 9% з якого переробили.



У всьому світі щохвилини купують мільйон пластикових пляшок / Фото Unsplash

Згідно з прогнозами, до 2050 року в океанах буде більше пластику ніж риби (у співвідношеннях за вагою). До того ж пластик є нафтопродуктом, і його виробництво ще більше сприяє руйнівним кліматичним наслідкам.



Нова технологія може вирішити одразу дві проблеми / Фото Archdaily

Ще однією проблемою є відсутність або недостатня забезпеченість житлом у бідних країнах Африки та Азії. Так, за даними ООН, понад півтора мільярда людей у всьому світі потребують покращення житлових умов, ще понад 100 мільйонів осіб взагалі не мають житла.

В результаті ентузіасти з Othalo та університету у Трьомсе взялися вирішити дві проблеми за один раз.



Поки технологію використовуватимуть для соціальних приміщень / Фото Archdaily

Це дозволяє створювати дешеве та екологічне житло. Будуватимуть його з блоків, що мають площу 60 квадратних метрів. На один блок в середньому іде вісім тонн пластику. За підрахунками, з тією кількістю пластикових відходів, які вже виготовлені та забруднюють планету, можна побудувати мільярд будинків.

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Технологія пройшла необхідні тести та вже найближчим часом може бути вперше втілена в життя.